Absurd w Rakowie. Ledwo przyszedł, a już może odejść

Dominguez mógłby mieć problem z regularną grą. Mistrz Polski - wbrew wcześniejszym zapowiedziom - Raków Częstochowa jest bardzo aktywny na rynku transferowym. Tylko dzisiaj ogłosił przyjście Sonny'ego Kittela - jedenego z czołowych piłkarzy 2. Bundesligi w poprzednim sezonie.

Jednak nawet jeżeli Dominguez miałby w Rakowie nie grać, to cała sytuacja wygląda groteskowo. Były piłkarz Miedzi Legnica podpisał dwuletnią umowę wraz z klauzulą przedłużenia o kolejny rok 2 czerwca. Do mistrza Polski dołączył za darmo. Od tego czasu minęło półtora miesiąca i okazuje się, że Raków już może go sprzedać. Dominguez w Rakowie zagrał w tylko jednym oficjalnym meczu. Przeciwko Legii w Superpucharze Polski (0:0, 5:6 p.r.k.), gdzie wszedł z ławki.

I okazuje się, że na jednym występie może się zakończyć. Dziennikarz serwisu Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk w programie Okno Transferowe poinformował, że mistrzowie Polski mają ofertę za Domingueza z portugalskiego Gil Vicente i dali zawodnikowi zgodę na ten transfer. Na razie Raków nie przyjął oferty, bo oczekuje wyższej kwoty, ale oba kluby powinny się dogadać - zwraca uwagę Włodarczyk. Wszystko przez transfer Kittela, który sprawia, że pozycja ofensywnego pomocnika jest dobrze zabezpieczona.

Gil Vicente to klub grający na najwyższym poziomie ligowym w Portugalii. W poprzednim sezonie ta drużyna zajęła 13. miejsce w osiemnastozespołowej lidze i bez większych problemów wywalczyła utrzymanie. Dwa sezony wcześniej było dużo lepiej i zespół zajął piąte miejsce, co dało mu awans do kwalifikacji Ligi Konferencji Europy, gdzie Portugalczycy przegrali w play-offach z AZ Alkmaar (1:2, 0:4).