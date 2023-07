Klub marzenie chce obrońcę Legii. W Warszawie przebierają w ofertach

Bardzo możliwe, że Maik Nawrocki nie pogra już zbyt długo w Legii. Nowy sezon ekstraklasy rusza lada moment, a do stolicy spływają kolejne oferty za młodzieżowego reprezentanta Polski. Jeśli odejdzie, stanie się jednym z najdroższych obrońców w historii ligi.

Maik Nawrocki pożegna się z Legią Warszawa? Zgłasza się kolejny klub

Kilka dni temu Piotr Kamieniecki z TVP Sport informował, że zainteresowanie obrońcą jest duże, a Legia pracuje już nad sprowadzeniem następcy. Mówi się, że jednym z potencjalnych kierunków jest Galatasaray Stambuł, lecz na stole mają być jeszcze oferty z Włoch i Niemiec.

Teraz pojawiają się nowe wieści w sprawie transferu. Jak podaje Paweł Gołaszewski z "Piłki Nożnej", Maikiem Nawrockim zainteresowany jest także obecny mistrz Szkocji Celtic. Poprzednim piłkarzem, który trafił do szkockiego klubu z Warszawy był Josip Juranović w 2021 r., obecnie grający już w Unionie Berlin.

Według TVP Sport kwota transferu Nawrockiego wyniesie około czterech-pięciu milionów euro. Byłaby to jedna z najdroższych umów w historii ekstraklasy jeśli chodzi o obrońców. Tylko czterech zostało oddanych za większą lub podobną kwotę, a byli to Jan Bednarek, który odszedł z Lecha do Southampton za sześć mln euro, Kamil Piątkowski z Rakowa do Salzburga za pięć milionów, Marcelo z Wisły Kraków do PSV Eindhoven za 3,8 mln euro i Sebastian Walukiewicz, za którego Cagliari zapłaciło Pogoni 3,5 mln.

Maik Nawrocki to wychowanek Werderu Brema, który do Legii trafił w 2021 r. z Warty Poznań za 1,5 mln euro. W ubiegłym sezonie dla wicemistrzów Polski rozegrał 30 spotkań, w których zdobył cztery bramki i zanotował jedną asystę.