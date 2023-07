Raków odpalił transferową petardę. O tym piłkarzu było w Polsce głośno. Boniek go nie chciał

Początek sezonu był słodko-gorzki dla Rakowa Częstochowa. Przegrał w Superpucharze Polski po rzutach karnych z Legią Warszawa. Porażkę powetował sobie w eliminacjach do Ligi Mistrzów - w dwumeczu pokonał 4:0 Florę Tallinn. Kapitalnie w tych spotkaniach zaprezentował się nowy nabytek mistrzów Polski - Łukasz Zwoliński, który zdobył dwie bramki. Łącznie do klubu trafiło już 10 nowych zawodników, a na tym władze nie zamierzają poprzestawać. Raków przygotował dla kibiców prawdziwy hit transferowy.

Raków z kolejnym transferem. I to jakim! Sonny Kittel dołącza do częstochowian

W czwartek 20 lipca częstochowianie poinformowali o kolejnym wzmocnieniu. Tym razem do drużyny Dawida Szwargi dość niespodziewanie dołączył Sonny Kittel z Hamburgera SV. Kontrakt pomocnika z 2. ligowym klubem wygasł z końcem czerwca, w związku z czym na Limanowskiego trafił całkowicie za darmo. Z nowym pracodawcą podpisał umowę do 2026 roku.

Na transfer piłkarza bardzo pozytywnie zareagował Robert Graf, dyrektor sportowy Rakowa. - Sonny jest uniwersalnym zawodnikiem, co pozwoli nam na różne warianty gry. W Rakowie da nam jednak najwięcej w środku pola. Liczymy, że jego piłkarska jakość oraz doświadczenie pomogą nam w walce o ambitne cele. Chcemy się rozwijać oraz budować silną i szeroką kadrę, a transfer Sonny'ego wpisuje się w ten plan - powiedział działacz, cytowany przez oficjalną stronę Rakowa.

Kittel był gwiazdą klubu z 2. Bundesligi. W minionym sezonie rozegrał aż 35 meczów, zdobył sześć bramek i miał siedem asyst. Drużynie nie udało się jednak awansować do Bundesligi, choć była o krok od sukcesu. 30-latek trafił do tej ekipy w 2019 roku. Łącznie w jej barwach wystąpił 140-krotnie, zdobył 36 goli i 40 asyst. Wcześniej grał m.in. dla FC Ingolstadt.

Kittel będzie sporym wzmocnieniem dla Rakowa. Rozegrał 60 meczów na poziomie Bundesligi, a więc jednej z pięciu najsilniejszych lig w Europie.

Kittel chciał grać dla Polski. Boniek postawił weto

Warto wspomnieć, że choć Kittel urodził się za naszą zachodnią granicą, to jego rodzice są Polakami. Pomocnik wyraził nawet w 2019 roku chęć gry w biało-czerwonych barwach, ale przeciwnikiem jego powołania był ówczesny prezes PZPN, Zbigniew Boniek.

- Nie ma tematu, nie traćmy czasu. (...) Jeśli chodzi o wszystkie reprezentacje Polski - to my gramy Polakami. Nie dotyczy to tych, którzy już są w kadrze. Nie chcemy za to zawodników, którzy chcą być Polakami tylko dlatego, bo jedziemy na jakąś imprezę. Nie znam Kittela, można powiedzieć, że jest Polakiem, ale jeśli w wieku 26 lat wyrabia paszport, bo tak się składa, że reprezentacja gra na Euro, to nas to nie interesuje. (...) Jako prezes mam swoją strategię: nie farbujemy już lisów - przyznał Boniek w "Prawdzie Futbolu".