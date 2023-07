Zieliński zdradził ostatni cel transferowy Legii. "Cały czas intensywnie myślimy"

Legia Warszawa w świetnych nastrojach może przystąpić do początku ekstraklasy. Zdobywcy Pucharu Polski z ubiegłego sezonu pokonali bowiem w rzutach karnych 6:5 Raków Częstochowa i sięgnęli po Superpuchar Polski.

Marc Gual, Radovan Pankov, Patryk Kun, Juergen Elitim - to transfery Legii Warszawa w letnim okienku. Dwaj ostatni zagrali nawet już w wyjściowym składzie w starciu z Rakowem Częstochowa. Jacek Zieliński, dyrektor sportowy Legii Warszawa jest zadowolony z dotychczasowych ruchów transferowych. Zdradził również, na jaką pozycję klub ze stolicy jeszcze szuka piłkarza.

- Większość planów transferowych zrealizowaliśmy wcześniej. Udało się to zrobić albo przed pierwszym treningiem, albo przed zgrupowaniem. Jeśli będą jakieś zmiany kadrowe, to tylko korekty. Cały czas intensywnie myślimy o lewym wahadle, ale musimy zwolnić nieco miejsca w drużynie. Pracujemy, skauting musi być gotowy, by wykonać jakiś ruch - powiedział Jacek Zieliński w rozmowie z Legia ON.

Dodał również, że klub bardzo mocno chce stawiać na najbardziej utalentowanych piłkarzy. - Chcemy promować piłkarzy z akademii. Z pierwszym zespołem ćwiczy obecnie kilku zdolnych młodzieżowców. Kilka osób zajmie się rozwojem indywidualnym młodych z "jedynki" i kandydatów, którzy niebawem mają się w niej pojawić - dodał Zieliński.

Legia Warszawa ekstraklasę rozpocznie w piątek. W pierwszym meczu zagra przed własną publicznością z ŁKS-em Łódź. Początek spotkania o godz. 20.30. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.