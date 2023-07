Wraca ekstraklasa! Gdzie i kiedy oglądać pierwszą kolejkę? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Przedsmak najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej dostaliśmy już kilka dni temu, gdy Legia Warszawa zagrała z Rakowem Częstochowa o Superpuchar Polski. Mecz zakończył się wynikiem 0:0, ale piłkarze stołecznej drużyny lepiej wykonywali rzuty karne, które wygrali 6:5.

Wraca ekstraklasa. Oni zagrają w pierwszej kolejce

Nowy sezon ekstraklasy rozpocznie się w piątek 21 lipca o godzinie 18:00. Wtedy naprzeciwko siebie staną piłkarze Warty Poznań i Pogoni Szczecin. Faworytem tego meczu będą goście, którzy reprezentują Polskę w europejskich pucharach. W drugim spotkaniu rozgrywanym o godzinie 20:30 zagra Legia Warszawa z ŁKS-em Łódź. Beniaminek jest skazywany na walkę o utrzymanie i choćby remis z wicemistrzem kraju byłby dla ŁKS-u dobrym wynikiem.

Sobotę ekstraklasa rozpocznie od meczu Stali Mielec z Cracovią o godzinie 15:00. Oba te zespoły w poprzednim sezonie dość spokojnie wywalczyły utrzymanie, ale ich kibice z niepokojem patrzą na ruchy kadrowe. Stal znów przeprowadza rewolucję, za to Cracovia w ogóle się nie wzmacnia. W kolejnym spotkaniu tego dnia zagra Raków Częstochowa z Jagiellonią Białystok. Faworytem będą mistrzowie Polski, którzy już złapali rytm meczowy. Sobota skończy się starciem Piasta Gliwice z Lechem Poznań. Zespół Piasta będzie liczył na kontynuację dobrej pracy Aleksandara Vukovicia. Od kiedy został trenerem gliwiczan, ci punktują w lidze ze średnią 2,05 punktów na mecz.

Niedzielne spotkania rozpocznie pojedynek Górnika Zabrze z Radomiakiem Radom. Górnik - podobnie jak Piast - będzie chciał w nowym sezonie grać tak jak zaczął w poprzednim po zatrudnieniu nowego szkoleniowca. Gdy do klubu wrócił Jan Urban, to zabrzanie spokojnie utrzymali się w ekstraklasie. Szerzej polskim kibicom przedstawi się też Constantin Galca, który przyszedł do Radomiaka pod koniec poprzedniego sezonu. W kolejnych meczach zagrają beniaminkowie. Obaj na wyjeździe. Ruch zmierzy się z Zagłębiem Lubin, a Puszcza Niepołomice - czyli beniaminek absolutny, bo ten klub debiutuje w ekstraklasie - spróbuje zdobyć swoje pierwsze punkty w starciu z Widzewem Łódź.

Pierwsza kolejka zakończy się meczem Korony Kielce ze Śląskiem Wrocław. Oba te zespoły w poprzednim sezonie walczyły o utrzymanie.

Gdzie oglądać pierwszą kolejkę ekstraklasy? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Prawa do transmitowania ekstraklasy posiada Canal+ i ligowe mecze można oglądać w kanałach sportowych tej stacji, w jej aplikacji mobilnej oraz na stronie canalplus.com. W poprzednich sezonach jeden mecz w kolejce można było obejrzeć w TVP, ale obecnie krajowa telewizja nie posiada sublicencji.

Kanały telewizyjne z Ekstraklasą:

Canal+ Premium

Canal+ Sport

Canal+ Sport 3

Canal+ Sport 5

Canal+ 4K Ultra HD

Terminarz pierwszej kolejki ekstraklasy:

Piątek, 21 lipca

18:00 Warta Poznań – Pogoń Szczecin

20:30 Legia Warszawa – ŁKS Łódź

Sobota, 22 lipca

15:00 Stal Mielec – Cracovia

17:30 Raków Częstochowa – Jagiellonia Białystok

20:00 Piast Gliwice – Lech Poznań

Niedziela, 23 lipca

15:00 Górnik Zabrze – Radomiak Radom

17:30 Zagłębie Lubin – Ruch Chorzów

20:00 Widzew Łódź – Puszcza Niepołomice

Poniedziałek, 24 lipca