Wraca z legendarnym klubem do ekstraklasy. "Były zgliszcza. Wszystko zmierzało do upadku"

Na ścieżkę powrotu do ekstraklasy Ruch Chorzów wszedł dopiero w sezonie 2020/21. To właśnie wtedy drużyna dała radę wywalczyć pierwszy z trzech kolejnych awansów i w 36 meczach zdobyła aż 92 punkty. Rok później "Niebiescy" wygrali baraże o pierwszą ligę, a następnie awansowali do ekstraklasy jako beniaminek tych rozgrywek.

Foszmańczyk znów zagra w ekstraklasie. Z Ruchem zaliczył trzy awanse

Jednym z bohaterów powrotu do ekstraklasy jest Tomasz Foszmańczyk. Ruch Chorzów był pierwszym klubem pomocnika w zawodowej karierze, ale gdy do niego wracał pod koniec sezonu 2018/19, to zasłużony zespół właśnie spadał z II ligi i nie było pewne, czy przystąpi do rozgrywek III ligi. Sam przyznaje, że po degradacji drużyna prawie przestała istnieć.

- Były zgliszcza. Wszystko zmierzało do upadku, ale na szczęście nikt nie podjął decydującego kroku w tym kierunku. W tamtym czasie przychodziliśmy do klubu ze zwieszonymi głowami. Obserwowaliśmy pracowników, którzy mocno odczuli spadek. Było po nich widać, jak ich to dotknęło. Mieliśmy dwa wyjścia - albo się poddać i złożyć rękawice, albo powalczyć. Choć niewiele brakowało, byśmy nawet nie mieli okazji na walkę na boisku - stwierdził w rozmowie z goal.pl.

Ruch jednak dał radę przystąpić wtedy do rozgrywek i ostatecznie zajął trzecie miejsce w przerwanym przez pandemię koronawirusa sezonie. Jak to się jednak stało, że klub nie upadł? Foszmańczyk przyznał, że była to wspólna decyzja całego środowiska związanego z chorzowskim zespołem.

- To by się wiązało z oddaniem symbolu i z oszukaniem ludzi, bo pracownicy, którzy przez długi czas czekali na swoje wypłaty, w ogóle by ich nie dostali. Zamknięcie Ruchu wiązało się z tyloma negatywnymi krokami, że to nie byłoby jak zamknięcie jakiegoś małego biznesu. Prawdę mówiąc, nawet nie wiem, czy była jedna osoba decydująca, co dalej, ale w tamtym czasie grupy ludzi spotykały się w klubie - piłkarze, pracownicy i przedstawiciele kibiców. Rozmawialiśmy, czy warto podjąć rękawicę i na szczęście tak się właśnie stało - cieszy się Foszmańczyk.

Ruch Chorzów szykuje się do gry w ekstraklasie. Celem utrzymanie

Chorzowski klub szykuje się do swojego pierwszego meczu w ekstraklasie od 2017 roku. Jest dużo lepiej, niż było jeszcze kilka lat temu, ale drużyna wciąż ma swoje problemy. Jednym z nich jest stadion. Obecny nie nadaje się na ekstraklasę. Z tego powodu Ruch zacznie sezon w Gliwicach, a potem przeniesie się na Stadion Śląski. Celem zespołu na rozpoczynające się w piątek 21 lipca rozgrywki jest utrzymanie, co przyznaje Foszmańczyk.

- Utrzymanie na pewno będzie sukcesem, a spokojne utrzymanie - nawet dużym. Osobiście chciałbym, byśmy wychodzili na każdy mecz z przekonaniem, że możemy wygrać, bo to będzie znaczyć, że punktujemy regularnie - stwierdził kapitan Ruchu, który w czerwcu przedłużył kontrakt z zespołem do 2024 roku. Ruch rozpocznie sezon w niedzielę 23 lipca wyjazdowym meczem z Zagłębiem Lubin.