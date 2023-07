Raków poszedł w ślady Legii. Specjalna prośba na dwumecz z Karabachem

Raków Częstochowa podjął ważną decyzję w sprawie kolejnego dwumeczu w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Aby lepiej się do niego przygotować, mistrzowie Polski złożyli wniosek o przełożenie meczu z Koroną Kielce w drugiej kolejce ekstraklasy. Władze ligi już się na to zgodziły. Podobnie było w przypadku Legii Warszawa.

