Arcyważne zwycięstwo Rakowa! Jeden krok od historycznego sukcesu

Raków Częstochowa wygrał dwumecz z Florą Tallinn (1:0, 0:3) i awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrz Polski miał problemy w pierwszym meczu, ale rewanż w Estonii zagrał bardzo pewnie i gdyby nie świetnie dysponowany bramkarz gospodarzy, to mógłby wygrać zdecydowanie wyżej.

Raków Częstochowa walczy o Ligę Mistrzów. Co jeżeli odpadnie?

Awans Rakowa do kolejnej rundy oznacza konieczność gry ze zwycięzcą dwumeczu Karabach Agdam - Lincoln Red Imps. Azerowie w pierwszym meczu pokonali zespół z Gibraltaru 2:1 i są zdecydowanym faworytem rewanżu. To klub, który regularnie sprawia problemy polskim pucharowiczom. W poprzednim sezonie w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów pokonał Lecha Poznań (0:1, 5:1), kilka lat temu w eliminacjach do Ligi Europy wygrał z Legią Warszawa (3:0), a na początku poprzedniej dekady eliminował Wisłę Kraków (1:0, 3:2) i Piasta Gliwice (2:1, 2:2 - po dogrywce).

Raków będzie więc liczył na przerwanie bardzo dobrej serii Karabachu z polskimi drużynami (oczywiście zakładając, że Lincoln nie sprawi sensacji). W Częstochowie w przypadku gry z mistrzem Azerbejdżanu na pewno chcieliby powtórki z meczu towarzyskiego z początku tego roku, gdy wygrali aż 3:0. Jednak co czeka mistrza Polski, gdyby nie udało mu się przejść kolejnej rundy?

Wtedy Raków "spadnie" do Ligi Europy, gdzie będzie musiał grać w trzeciej fazie kwalifikacyjnej. To będzie jedna z dwóch szans dla zespołu z Częstochowy na awans do fazy grupowej europejskich pucharów, bo gdyby w tej rundzie też odpadł, to czeka go jeszcze faza play-off Ligi Konferencji Europy. Jeżeli jednak by awansował, to miałby gwarantowaną grę przynajmniej w grupie Lidze Konferencji Europy. Taki format rozgrywek sprawia, że szanse Rakowa na grę w Europie jesienią są bardzo duże, bo żeby tak się stało, to do końca eliminacji musi wygrać już tylko jeden dwumecz.

Oczywiście dla Rakowa i całej polskiej piłki najlepiej by było, żeby awansował do Ligi Mistrzów. Również ze względu na punkty rankingowe, które UEFA przyznaje ligom za wyniki w europejskich pucharach. W poprzednim sezonie dzięki bardzo dobrej grze Lecha Poznań, który doszedł aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy, Ekstraklasa wywalczyła aż 7.750 punktów i był to 11. wynik w Europie.