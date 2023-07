Przełożyli mecz Legii. Trenerowi rywala ręce opadły. Nie owijał w bawełnę

Każdy klub z ekstraklasy, który gra w europejskich pucharach może przełożyć dwa mecze na krajowym podwórku. Można to zrobić z jednym spotkaniem odbywającym się w trakcie pierwszych trzech rund oraz jednym w fazie play-off.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Legia Warszawa przełożyła mecz. Zieliński krytykuje nowy termin. "Ręce opadają"

Wicemistrz Polski zdecydował się przełożyć mecz z Cracovią, który wypada po pierwszym meczu Legii z kazachskim Ordabasy Szymkent. Warszawski klub w Kazachstanie zagra 27 lipca i podjął taką decyzję ze względu na możliwe problemy z powrotem do Polski.

- Wniosek Legii jest oczywiście uzasadniony powstałymi komplikacjami z powrotem z Kazachstanu do Polski. Przez brak możliwości przelotu nad Ukrainą i Rosją podróż legionistów znacząco się wydłuży - mówił Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA.

Jak odwołać Kuleszę ze stanowiska? Jest tylko jedno wyjście. Prawnik tłumaczy

Jacek Zieliński, trener Cracovii, rozumie te powody, ale ma problemy z pogodzeniem się z nowym terminem tego spotkania. Zaległy mecz Cracovii z Legią ma się odbyć... 19 lub 20 grudnia.

- Ja to rozumiem. Bywałem na meczach w tamtych krajach i wiem, jak wyglądają powroty. Teraz przy wojnie na Ukrainie, gdzie nie można lecieć nad Rosją i Ukrainą, to są niebagatelne podróże. Ale jak usłyszałem o nowym terminie 20 grudnia, to ręce opadają. To chyba nie tak powinno wyglądać, w ciągu miesiąca sprawa powinna być załatwiona.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Oficjalnie: Krzysztof Piątek ma nowy klub. Trzyletni kontrakt

Warto zauważyć, że taka data spotkania może w Cracovii nie podobać się również z powodów finansowych. Domowe mecze z Legią należą do najchętniej oglądanych przez kibiców. Jednak trudno oczekiwać, żeby frekwencja pod koniec grudnia była tak samo dobra jak w trakcie starcia rozgrywanego w środku wakacji.