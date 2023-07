Josue dodał oliwy do ognia. Oto co powiedział o kibicach innych klubów

Josue to ulubieniec trybun na Łazienkowskiej. Do Legii dołączył w 2021 roku z Hapoelu Beer Szewa i od razu dał się poznać jako utalentowany piłkarz z dużymi umiejętnościami. Charakterem szybko zyskał opaskę kapitańską i sympatię warszawskich kibiców. Inny do niego stosunek mają jednak fani ligowych rywali.

Josue o kibicach rywali. "Pojawiają się, żeby obrażać Legię, mnie i Jędrzejczyka"

Portugalczyk bardzo często jest głównym bohaterem boiskowych afer. Prowokuje rywali, bierze udział w przepychankach czy ostentacyjnie ucisza kibiców przeciwnika. Tymi zachowaniami stał się niezwykle nielubianym piłkarzem na polskich stadionach, a sam otwarcie mówi o tym w wywiadzie dla TVP Sport.

- Jeśli ktoś zapyta się mnie czy czuję się najbardziej znienawidzonym piłkarzem w tej lidze, to wtedy odpowiem, że tak. Jestem pewien, że kibice czy piłkarze innych klubów mnie nienawidzą. Tak samo jest z Legią, kiedy jedzie do innych miast. [...] Często jest tak, że ludzie nie przychodzą na stadion, by wspierać i oglądać swój zespół. Oni pojawiają się, by obrażać Legię, mnie czy Jędrzejczyka - przyznał.

Josue na dłużej w Legii. Chce wygrać mistrzostwo Polski

Josue opowiedział także o nagrodzie dla najlepszego piłkarza sezonu przyznanej Kamilowi Grosickiemu i o gratulacjach, które wysłał do Polaka. - Kamil Grosicki jest świetnym piłkarzem, zasłużył na wyróżnienie. Jednocześnie był pierwszym zawodnikiem w Polsce, z którym chciałem wymienić się koszulkami - powiedział. Jednocześnie zaznaczył, że poza reprezentantem Polski bardzo ceni też Lukasa Podolskiego, lecz z nim nie chce wymieniać się koszulkami, gdyż trykot mistrza świata zdobył już za czasów gry w Galatasaray, gdzie obaj występowali w jednej drużynie.

Gdy sezon 2022/2023 zbliżał się do końca, coraz więcej kibiców Legii wypatrywało z niecierpliwością ogłoszenia przedłużenia kontraktu z Josue. W końcu do tego doszło i pod koniec maja klub poinformował, że Portugalczyk zostanie w Warszawie na następny rok. Josue przyznaje, że nie chce odchodzić ze stołecznej drużyny, dopóki nie zdobędzie z nią mistrzowskiego tytułu. - Chcę wygrać mistrzostwo Polski. Zdobywanie tytułów jest dla mnie bardzo ważne. Gra w Europie także jest istotna, ale kluczowa była dla mnie myśl o zajęciu pierwszego miejsca w Ekstraklasie - powiedział.