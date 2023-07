Podolski myśli o przyszłości. Ma plan na siebie po Górniku. "Rozmawiałem z prezydentem"

Lukas Podolski od 2021 roku występuje w Górniku Zabrze i bardzo możliwe, że tutaj też zakończy karierę. Były reprezentant Niemiec w rozmowie z "Bildem" przyznał, że podpisanie nowego kontraktu było czystą przyjemnością. - Przedłużyłem właśnie umowę o dwa lata, bo dobrze się bawię i pochodzę z okolicy. Dlaczego miałbym zrezygnować z tego, o czym zawsze marzyłem? - wyznał.

Podolski o zakończeniu kariery. Jest pewna wizja na horyzoncie

Co jednak po tym, gdy 38-latek w przyszłości rozstanie się z Górnikiem Zabrze? W rozmowie z niemieckimi dziennikarzami przyznał, że ma w głowie pewną opcję, jaką jest powrót do klubu, w którym zaczynał swoją przygodę z wielkim futbolem, FC Koeln.

Bynajmniej nie byłaby to jednak funkcja piłkarza. Sam Podolski na pytanie "Bilda" o powrót do Bundesligi, gdzie gra obecnie klub z Kolonii, odpowiedział krótko. - Zwariowałeś! - rzucił piłkarz, nie wyobrażając siebie już na tym poziomie rozgrywkowym. Mimo to możliwe jest, że mistrz świata z 2014 roku dołączyłby do FC Koeln jako na przykład członek sztabu szkoleniowego.

Podczas obozu przygotowawczego do nowego sezonu Ekstraklasy Górnik Zabrze rozegrał sparing właśnie z FC Koeln, który polski klub przegrał 1:3. Podolski wyznał, że rozmawiał z prezydentem niemieckiej drużyny i że są pewne pomysły co do jego przyszłości w tym klubie. - rozmawiałem również z prezydentem Wernerem Wolfem o przyszłości. Jeśli powinienem robić coś w piłce nożnej, FC Koeln zdecydowanie jest opcją - powiedział.

Nawet jeśli Podolski po zakończeniu kariery nie dołączy do FC Koeln, zdecydowanie ma co robić. Były reprezentant Niemiec prowadzi wiele biznesów, a jednym z nich jest na przykład słynna sieć lokali z kebabem. 38-latek zainwestował również w festiwal muzyczny "Gluecksfuehle", który odbędzie się we wrześniu tego roku w Hockenheimring w Niemczech. - Trochę zainwestowałem. Nie tylko promuję imprezę swoim nazwiskiem, ale jestem naprawdę zaangażowany. Planujemy, że będzie ok. 100 tys. widzów. Sam tam będę. Ludzie dostaną coś bardzo fajnego, na co mogą czekać - powiedział w rozmowie z "Bildem".