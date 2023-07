Saga z Erikiem Exposito i jego odejściem ze Śląska Wrocław jest coraz bardziej absurdalna. W poprzednich oknach transferowych hiszpański napastnik był dwukrotnie bliski odejścia do Chin, ale sprawa w obu przypadkach wysypała się na ostatniej prostej, po dłuższej nieobecności Hiszpana w klubie. Zimą z kolei o 27-latka starał się Raków Częstochowa, ale gdy wydawało się, że Exposito do ówczesnych wicemistrzów Polski przejdzie, na finiszu zmienił warunki dot. indywidualnego kontraktu i transfer upadł.

REKLAMA

Zobacz wideo Sposób na patologię w polskiej piłce

To niesamowite! Erik Exposito znów się nie dogadał i wraca do Śląska Wrocław

Erik Exposito w sezonie 2022/23 strzelił dla Śląska siedem bramek. To niewiele, biorąc pod uwagę zawodnika z potencjałem na bycie jedną z gwiazd ekstraklasy. Co więcej, po przyjściu wiosną Jacka Magiery, Hiszpan został odsunięty od drużyny ze względu na nadwagę. Wrócił w dobrym stylu, pomógł Śląskowi utrzymać się w ekstraklasie.

Teraz, na rok przed końcem kontraktu, wydawało się, że Exposito w końcu opuści wrocławski klub. Tym bardziej, że Śląsk był gotów przyjąć ofertę w okolicach pół miliona euro, byle tylko pozbyć się wysokiej pensji Hiszpana. Jak informowaliśmy kilka tygodni temu, do Wrocławia trafiły cztery oferty z klubów zagranicznych, które Śląsk był skłonny zaakceptować - z Łotwy, Korei Południowej, Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Decyzję klub pozostawiał samemu zawodnikowi. I tu zaczęły się schody. Najpierw najbliżej pozyskania Hiszpana był FC Baniyas ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, później turecki drugoligowiec Eyupspor, który miał zaoferować Exposito bardzo dobre pieniądze. Do Turcji Exposito nawet poleciał, po czym transfer upadł, bo podobno Turcy zmienili warunki umowy w rozmowach z napastnikiem.

W klubie ekstraklasy uderzyli pięścią w stół. "Część zawodników się zasiedziała"

Teraz Exposito raz jeszcze opuścił drużynę Jacka Magiery, tym razem by przejść do FC Baniyas. - Erik dostał zgodę, żeby porozumieć się z innym klubem, natomiast ja też już z nim rozmawiałem i powiedziałem swoje zdanie - to jest ostatni raz, gdy decydujemy się go puścić i może sobie wrócić w środę czy czwartek. Musi się zadeklarować i wziąć odpowiedzialność za drużynę. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że wraca, a za trzy tygodnie znowu mi mówi, że chce gdzieś jechać - mówił Magiera w Canal+ Sport.

No i Exposito jednak ponownie wraca. Jak poinformował Karol Bugajski z "Przeglądu Sportowego Onet", Hiszpan nie porozumiał się z potencjalnym nowym pracodawcą.

Wiele wskazuje więc, że Exposito pozostanie we Wrocławiu na ostatni rok swego kontraktu, po czym zapewne opuści Śląsk. Jak słyszymy, jest to duża zasługa jego menedżera, którego zachowanie już na finiszu negocjacji położyło już niejeden transfer 27-latka, choćby ten do Rakowa Częstochowa.

Śląsk Wrocław nowy sezon ekstraklasy rozpocznie w poniedziałek 24 lipca, gdy zmierzy się w Kielcach z Koroną.