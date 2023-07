Papszun zdradził, kiedy wróci do trenowania. "Pomoże mi nadrobić zaległości"

Marek Papszun z końcem sezonu 2022/2023 po siedmiu latach opuścił Raków Częstochowa. W tym czasie szkoleniowiec wywalczył awans do I ligi, a potem do ekstraklasy. W najwyższej klasie rozgrywkowej częstochowianie odnaleźli się, jak ryba w wodzie i wygrali jedno mistrzostwo Polski, dwukrotnie byli wicemistrzami, a do tego dorzucili po dwa Puchary i Superpuchary Polski.

Po tych niewątpliwych sukcesach Papszun zdecydował się na przerwę od trenowania. Ostatnio przyznał, że z jednego powodu mógłby zostać w Rakowie. - Gdyby nie mistrzostwo Polski, nie wiem, czy nie chciałbym jeszcze powalczyć, jeszcze z Rakowem czegoś zdobyć - powiedział w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Marek Papszun o powrocie na ławkę trenerską. "Przerwa pomoże mi odpocząć"

W rozmowie z tym samym medium Papszun wypowiedział się na temat tego, kiedy planuje powrót na ławkę trenerską. - Wstępnie to przyszłe okienko po tym sezonie. To byłby taki moment, gdzie myślę, że będzie mnie już ciągnęło. Zobaczymy, co rzeczywiście nastąpi, czy to tak będzie - stwierdził.

- Tak czuję, że ten sezon, jeżeli nic po drodze się nie wydarzy, to też pomoże mi nadrobić zaległości. Pomoże mi trochę odpocząć, zadbać też o siebie i już ten bak będzie pełen i będzie można do tego samochodu wsiąść i coś powalczyć - podkreślił 48-letni szkoleniowiec.

W rozmowie ze Sport.pl Marek Papszun zdradził, czego by oczekiwał od przyszłego pracodawcy. - Trudno o tym mówić tak na sucho, ale na pewno chciałbym, żeby to był klub poukładany, z odpowiednią infrastrukturą, z dobrą organizacją i dobrze działającym procesem skautingowym. Tu liczy się przejrzystość i skuteczność. No i wiadomo: cele tego klubu i możliwości muszą iść w parze. Zdarza się przecież często, że ktoś chce zdobywać trofea, a nie ma do tego odpowiednich środków - mówił.