W klubie ekstraklasy uderzyli pięścią w stół. "Część zawodników się zasiedziała"

Zagłębie Lubin tego lata bardzo mocno pracuje na to, żeby w nadchodzącym sezonie nie musieć znów rozpaczliwie walczyć o utrzymanie w ekstraklasie. Lubinianie w przerwie między sezonami przedłużyli kontrakt z podstawowym bramkarzem Sokratisem Dioudisem, wykupili z duńskiego Aarhus za niemałe pieniądze Dawida Kurminowskiego, a także pozyskali Juana Munoza z Leganes, Marka Mroza z Resovii, Michała Nalepę z Lechii Gdańsk i są na dobrej drodze do ściągnięcia z Rakowa Częstochowa Mateusza Wdowiaka. O pracy lubinian w letnim oknie transferowym opowiada w rozmowie ze Sport.pl dyrektor sportowy Zagłębia - Piotr Burlikowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Poszło na ostro. Bartman zbeształ kibiców. "Użyjcie mózgu"

Jakub Seweryn (Sport.pl): Bardzo mocno poczynacie sobie tego lata na rynku transferowym.

Piotr Burlikowski (dyrektor sportowy Zagłębia Lubin): Czy bardzo mocno… Na pewno idziemy według planu i z tego jestem zadowolony. Wszystkie nasze założenia są realizowane i z tego możemy się tylko cieszyć.

Czy głośne transfery wiążą się z większym ryzykiem w polityce transferowej Zagłębia?

Byłbym daleki od stwierdzenia, że są to głośne transfery. Ostatnie dwa sezony były dla nas średnio udane. Nawet ten ostatni, który zakończył się pozytywnie, ale w nim też przez większość czasu walczyliśmy o utrzymanie. Chcemy być lepszym zespołem, dlatego też postanowiliśmy go wzmocnić.

Czyli najwyższy czas na wydostanie się z przeciętności?

Chcemy zrobić krok do przodu, to oczywiste. To jest nasz główny cel. Z meczu na mecz chcemy wygrywać, grać dobrą piłkę i z czasem będziemy widzieli, na co będzie nas stać. Niech ten sezon będzie dla nas przede wszystkim spokojniejszy i bardziej udany.

Wykupienie Dawida Kurminowskiego to inwestycja z waszej strony?

Tak, to jest inwestycja Zagłębia. Tak samo jak za pierwszym razem, gdy pracowałem w Zagłębiu, taką inwestycją było sprowadzenie Filipa Starzyńskiego. Jest ona nieco mniejsza niż w przypadku Filipa, ale inwestujemy w młodego polskiego napastnika, który bardzo dobrze czuje się w Zagłębiu, a Zagłębie dobrze funkcjonuje z nim w składzie.

Jak się udało wam przekonać do transferu Hiszpana Juana Munoza, który po dobrym sezonie mógł liczyć na oferty z silnych klubów hiszpańskiej Segunda Division?

Munoz chciał spróbować czegoś nowego. Dobra gra i renoma hiszpańskich zawodników w lidze polskiej sprawiają, że Polska staje się ciekawym rynkiem dla piłkarzy z Hiszpanii. Tutaj taki efekt zadziałał. Munoz chciał spróbować swoich sił zagranicą, pójść w ślady Jesusa Imaza czy Iviego Lopeza, z którym grał razem w drużynach młodzieżowych Sevilli. Juan dał się przekonać, żeby zacząć iść tą drogą.

To jednak trochę inny profil napastnika niż taki odchodzący z Zagłębia Martin Doleżal. Planujecie zmianę stylu gry?

Trzeba pamiętać, że wcześniej w Zagłębiu byli też inni trenerzy, którzy preferowali inny typ napastników. Tak samo Munoz jest innym typem napastnika niż Kurminowski, co sprawia, że obaj mogą też grać obok siebie. Munoz jest takim dwupozycyjnym napastnikiem, podczas gdy Dawid typową „dziewiątką".

W przypadku Damiana Dąbrowskiego to bardziej wy go przekonywaliście do transferu czy to on chciał wrócić w rodzinne strony?

Damian Dąbrowski jest dla nas kimś takim, jak Kamil Grosicki dla Pogoni Szczecin. Jest wychowankiem Zagłębia, którego jako młodego chłopaka sprowadzałem kilka lat temu do Cracovii. Damian nigdy nie ukrywał, że w którymś momencie chciałby wrócić do Lubina, teraz nadarzyła się na to okazja. Cieszymy się z tego, to dla nas duża sprawa, bo to wciąż wyróżniający się pomocnik w ekstraklasie.

Rozmawiając o kandydaturach, kluczowe dla nas jest też to, żeby zawodnik chciał przyjść do Zagłębia. Specyfika tego klubu jest nieco inna niż chociażby w Legii czy Lechu. Dlatego gdy piłkarz chce przyjść do nas, jest to dla niego duży plus.

Zagłębie Lubin blisko pozyskania mistrza Polski. Czeka na "zielone światło"

Czy to związane jest też z tym, że czasami piłkarzom w Zagłębiu jest po prostu zbyt wygodnie, co nie przekłada się na odpowiednią motywację?

Na pewno tak. To jest temat-rzeka, ale z taką tezą trzeba się zgodzić. Wierzę, że szereg zmian, które staramy się wprowadzić w Zagłębiu, doprowadzi do zmiany mentalności w drużynie. Jak najbardziej.

Co dokładnie ma pan na myśli pod terminem „zmiany mentalności"?

Po pierwsze kluczowe jest to, żeby zawodnik był świadomy tego, gdzie idzie i o co chcemy walczyć oraz aby rzeczywiście chciał grać w Zagłębiu. Druga rzecz to to, że część zawodników zasiedziała się w tym klubie. Była w nim po prostu zbyt długo. Po trzecie, mamy obecnie trenera Waldemara Fornalika, który jest osobą bardzo ambitną i chce z tym klubem coś osiągnąć. Dlatego też staramy się dobierać zawodników odpowiednich również pod kątem mentalnym, którzy chcą osiągnąć sukces.

Wspominał pan o trenerze Fornaliku. Rzeczywiście, to jest swego rodzaju gwarancja w ekstraklasie, ale mimo to wiosną po dobrym początku rundy w pewnym momencie coś się u was zacięło i po kilku meczach bez zwycięstwa wróciliście w okolice strefy spadkowej. Czy było wtedy u was nerwowo, czy wręcz przeciwnie?

Faktycznie, był taki moment, w którym się trochę zawiesiliśmy. Niby sezon składa się z różnych etapów i koniec końców skończyliśmy go na dziewiątym miejscu, zgodnie z założeniami. Gdy jednak przyszła ta seria bez wygranej, kluczowe było ogromne doświadczenie i siła spokoju trenera Fornalika. Ważne, że wszystko zakończyło się szczęśliwie i zgodnie z założeniami.

W dodatku udało wam się dobrze sprzedać Łukasza Łakomego do szwajcarskiego Young Boys Berno.

Young Boys Berno to bardzo solidna marka. Temat transferu Łukasza rozpoczął się praktycznie w momencie mojego przyjścia do klubu. Były różne opcje, przede wszystkim rok temu, gdy po rozmowie z nami ostatecznie zdecydował się pozostać w Zagłębiu. Przekonaliśmy go wtedy, że nie jest jeszcze gotowy do wyjazdu za granicę i może jeszcze tu się rozwinąć. Tak się stało, a że zapewniliśmy go również, że gdy teraz nadarzy się okazja na dobry transfer, to mu go umożliwimy.

Szwajcarzy bardzo rzetelnie podeszli do całej operacji. Wysłannicy Young Boys kilkakrotnie byli u nas na meczach. Na jeden z ostatnich meczów przyjechał nawet dyrektor sportowy klubu Stephane Chapuisat. Zaprezentowali bardzo poważne podejście, byli też bardzo zdecydowani na transfer Łukasza, tak samo on był w pełni przekonany, że chce tam iść, bo miał też kilka innych propozycji. A że umówiliśmy się na coś z Łukaszem, to obustronnie dotrzymaliśmy słowa.

Cieszę się z tego, bo chciałbym, żeby Zagłębie było też takim miejscem, w którym liderzy będą związani z klubem, a wokół nich będą grać głównie zawodnicy, m. in. z naszej akademii, którzy będą chcieli pójść wyżej. To jest jedno z naszych założeń.

Chciałem też nawiązać do dwóch odejść. Jedno z nich dotyczy zawodnika, o którym pan już wspomniał i którego pan ściągał wcześniej do Zagłębia, czyli Filipa Starzyńskiego, o którym jednak mówiło się też, że jest już w klubie zbyt długo. Drugie to zwolnienie Piotra Stokowca, który także osiągał z Zagłębiem sukcesy jeszcze za pana pierwszej kadencji. To były dla pana osobiście trudne rozstania?

Bardzo trudne. Filip Starzyński zapisał się w historii Zagłębia i będzie w niej do końca. Czapki z głów przed nim, bo to fantastyczny chłopak i świetny zawodnik, który jednak po prostu potrzebował zmiany. Usiedliśmy z nim i w rozmowie doszliśmy wspólnie do wniosku, że być może potrzebuje nowego bodźca w innym otoczeniu. Myślę, że to był odpowiedni moment, by Filip pożegnał się z Zagłębiem w godny sposób. By został zapamiętany tutaj tylko dobrze. Ja mogę mówić o nim w samych dobrych słowach, ale życie toczy się dalej. Robert Lewandowski też w pewnym momencie zakończył swój etap w Bayernie Monachium i poszedł do Barcelony, bo uznał, że potrzebuje czegoś nowego. Tak tez było w przypadku Filipa.

Jeśli chodzi o Piotra Stokowca, to mam do niego ogromną sympatię, bo wspólnie przeżyliśmy bardzo wiele. Przyszedł w trudnym momencie do klubu, gdy te zmiany w zespole, kadrowe i mentalne, dopiero się rozpoczynały. Dużo było w tym czasie turbulencji, nerwowych momentów. Na pewno Piotrkowi nie pomogła też ta kłótnia z kibicami, w trakcie której padły pamiętne słowa o „zapie****laniu do Niepołomic". Rozstaliśmy się, ale życzę Piotrkowi jak najlepiej, pamiętając, jak wiele zrobił dla tego klubu.

Ale do Niepołomic i tak będziecie musieli się wybrać.

Z czystą przyjemnością. Oczywiście, ta sytuacja była niepotrzebna, Piotrek pewnie dzisiaj też żałuje tych słów. Czapki z głów przed Puszczą, awansowała ona do ekstraklasy w fantastyczny sposób i z przyjemnością do Niepołomic pojedziemy.

Papszun mógł zostać w Rakowie. Sam o tym powiedział. Był jeden warunek

Czy ktoś jeszcze może odejść z Zagłębia Lubin? Mówiło się, że nowego klubu ma szukać Jarosław Jach, pewnie też jest jakieś zainteresowanie Tomaszem Pieńko, mimo że Euro U-19 miał dość przeciętne.

Mimo swojego młodego wieku, Tomek jest bardzo świadomym chłopakiem. Rozmawialiśmy z nim podobnie, jak swego czasu z Łukaszem Łakomym. Tomek wie, że to nie jest dobry moment, by wyjeżdżać za granicę, co chociażby pokazały te mistrzostwa. Nie jest na to jeszcze gotowy, potrzebuje teraz dużo spokoju, cierpliwości i pracy. Jego miejsce jeszcze jest w Zagłębiu i ekstraklasie, umożliwimy mu rozwój i będziemy mieli nadzieję, że Zagłębie będzie się rozwijało razem z nim. Jarek Jach jest z kolei zawodnikiem, który faktycznie otrzymał od nas wolną rękę i możliwość odejścia.

Skoro mówi pan o transferach do klubu – gdzie jeszcze planujecie się wzmocnić? Oprócz tego, że dużo mówi się o przyjściu Mateusza Wdowiaka z Rakowa Częstochowa.

Mogę potwierdzić, że Mateusz Wdowiak jest w kręgu naszych zainteresowań. Czekamy tylko na zielone światło ze strony Rakowa Częstochowa, bo wszystko jest ustalone. Raków bodajże dopina jeszcze swój jakiś temat transferowy i wówczas powinien się zgodzić na odejście Mateusza. Mateusz chce do nas przyjść, co jest dla nas bardzo istotne, i jeśli nic niespodziewanego się nie wydarzy, to będzie on naszym zawodnikiem.

Czekamy na wyjaśnienie sytuacji i pełną diagnozę Luisa Maty, który doznał kontuzji. Możemy mieć problem z lewym obrońcą, ale na razie czekamy na to, co powiedzą lekarze. Ale w piłce, dopóki trwa okno transferowe, nigdy nie wiadomo do końca, co się jeszcze wydarzy. Będziemy na pewno czujni.