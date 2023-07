"Szkoda". Podolski zwrócił się do kibiców niemieckiego klubu

Górnik Zabrze za tydzień rozpocznie rywalizację w ekstraklasie. Piłkarze z Górnego Śląska w ubiegłym sezonie zakończyli rywalizację na szóstym miejscu i kibice liczą na równie udany sezon. Jednym z liderów zabrzan jest Lukas Podolski, który w maju przedłużył kontrakt z klubem do końca czerwca 2025 roku.

Lukas Podolski zwrócił się do fanów Schalke. "Szkoda"

Piłkarze z Zabrza w ostatnim czasie przebywali na obozie przygotowawczym w Austrii. Zespół Jana Urbana rozegrał też kilka meczów sparingowych. Ostatni z nich zakończył się wysoką porażką 0:5 z Schalke Gelsenkirchen.

Po zakończeniu spotkania byly reprezentant Niemiec zwrócił się do kibiców Schalke. - Zawsze szkoda, gdy tak wielki zespół, jak Schalke musi opuścić Bundesligę. To nie jest klub, którego miejsce powinno być w drugiej lidze - powiedział i dodał: - Życzę, abyście się podnieśli.

Oprócz Schalke rywalami Górnika na zgrupowaniu w Austrii były także inne niemieckie zespoły - Greuther Fuerth oraz SC Paderborn. Zabrzanie w tych meczach zremisowali 4:4 oraz przegrali 0:4. W niedzielę 16 lipca zespół Jana Urbana zmierzy się jeszcze z Hannoverem oraz FC Koeln.

Lukas Podolski o przyszłości. "Dwa sezony"

Podolski odniósł się także do swojej przyszłości. - Mój kontrakt z Górnikiem obowiązuje jeszcze przez dwa lata. Zobaczymy, co będzie później - przyznał. To oznacza, że zawodnik zamierza grać, co najmniej do 40 roku życia.

- Będziemy walczyć o podobną lokatę jak w poprzednim sezonie. Wszystko powyżej jest nierealistyczne. Dystans do najlepszych ekip jest zbyt duży - zauważył 38-latek.

Górnik Zabrze pierwszy mecz nowego sezonu ligowego rozegra w niedzielę 23 lipca o 15:00. Rywalem zabrzan będzie Radomiak Radom.