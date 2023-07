Niebywały wyczyn piłkarza Legii. Nie ma drugiego takiego piłkarza jak on

Sobotni mecz o Superpuchar Polski miał podobny przebieg do majowego finału Pucharu Polski na Stadionie Narodowym. W regulaminowym czasie gry bramki nie padły i zdobywcę trofeum wyłonił konkurs rzutów karnych. A w nim bohaterem znów był Kacper Tobiasz. Legia sięgnęła po piąty w historii Superpuchar Polski - pierwszy od 2008 roku.

Artur Jędrzejczyk wszedł do annałów historii. Prawdziwa legenda Legii

Dla Artura Jędrzejczyka wygrana z Rakowem oznaczała wywalczenie pierwszego w karierze krajowego Superpucharu. Tym samym obrońca został najbardziej utytułowanym piłkarzem Legii Warszawa w historii klubu.

36-latek, który w lutym przedłużył kontrakt z klubem do końca sezonu 2023/24, oprócz Superpucharu ma na koncie także sześć mistrzostw Polski wywalczonych w latach 2013, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 oraz sześć Pucharów Polski (2011, 2012, 2013, 2016, 2018, 2023). Ponadto wraz z Legią występował w europejskich pucharach. Łącznie Jędrzejczyk ma na koncie 346 oficjalnych meczów w barwach stołecznej drużyny.

Jędrzejczyk pod względem ilości zdobytych trofeów wyprzedził w sobotę Jakuba Rzeźniczaka, który wywalczył z warszawianami 12 trofeów. Na podium tej klasyfikacji, dostępnej na portalu legionisci.com, jest także Michał Kucharczyk, Miroslav Radović oraz Marek Jóźwiak (11 osiągnięć).

Najbardziej utytułowani piłkarze Legii:

1. Artur Jędrzejczyk - 6 mistrzostw Polski, 6 Pucharów Polski i Superpuchar Polski

2. Jakub Rzeźniczak - 5 mistrzostw Polski, 6 Pucharów Polski i Superpuchar Polski

3. Michał Kucharczyk - 5 mistrzostw Polski, 6 Pucharów Polski

3. Miroslav Radović - 4 mistrzostwa Polski, 6 Pucharów Polski, Superpuchar Polski

3. Marek Jóźwiak - 4 mistrzostwa Polski, 4 Puchary Polski, 2 Superpuchary Polski i Puchar Ligi

Artur Jędrzejczyk wyprzedził Jakuba Rzeźniczaka. "Wykasowałem Kubę"

- Dostałem taką informację, że jestem najbardziej utytułowanym legionistom i bardzo mnie to cieszy. Nie jest łatwo być na podium. Wykasowałem Kubę Rzeźniczaka (śmiech). Ciężka praca przyniosła upragnione mistrzostwa, puchary Polski i w końcu ten superpuchar. Nigdy nie miałem celu, żeby kogoś gonić i być na szczycie, ale to przyszło samemu. Nie jest łatwo w polskiej lidze osiągnąć tyle trofeów i to miłe. Jeszcze trochę tutaj będę i mogę to poprawić - powiedział po meczu Artur Jędrzejczyk cytowany przez portal legioniści.com.

Przed Legią Warszawą i Jędrzejczykiem teraz start rozgrywek ligowych. W piątek 21 lipca o 20:30 warszawianie zmierzą się z ŁKS-em Łódź.