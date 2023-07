Media: Sensacyjny powrót do Polski. Kiedyś był najlepszym piłkarzem Ekstraklasy

W sezonie 2018/2019 rewelacją ekstraklasy okazał się Piast Gliwice, który zdobył wówczas mistrzostwo Polski. W zespole prowadzonym przez Waldemara Fornalika ważnym zawodnikiem był Joel Valencia, który został wtedy wybrany najlepszym pomocnikiem oraz piłkarzem całych rozgrywek.

Joel Valencia wraca do Polski. Znowu będzie błyszczał?

Po świetnym sezonie w wykonaniu Valencii Ekwadorczykiem zainteresowało się Brentford, grające wówczas na poziomie Championship. Pomocnikowi w Anglii nie poszło jednak tak dobrze jak w ekstraklasie i był tam tylko rezerwowym, lub w ogóle nie mieścił się w kadrze.

Po roku Joel Valencia wrócił do Polski, gdyż z Brentford wypożyczyła go Legia Warszawa, licząc na podobną grę do tej, którą prezentował w Piaście. 28-latek okazał się jednak kompletną wpadką transferową, występując w barwach stołecznej drużyny łącznie 12 razy bez ani jednej bramki lub asysty.

Po roku spędzonym w Warszawie wrócił do Anglii, a stamtąd został ponownie wypożyczony, tym razem do hiszpańskiego Alcorcon. Następnie na jeden sezon trafił do holenderskiego De Graafschap, a po zakończonych niedawno rozgrywkach wrócił do Brentford. Jego umowa wygasła i nie została przedłużona. Jak poinformował na Twitterze dziennikarz Canal+ Sport Krzysztof Marciniak, usługami Joela Valencii zainteresowało się wówczas Zagłębie Sosnowiec, które podpisało z piłkarzem dwuletni kontrakt.

"Joel Valencia nowym zawodnikiem Zagłębia Sosnowiec. Po wygaśnięciu kontraktu z Brentford był wolnym piłkarzem. MVP Ekstraklasy z 2019 roku podpisał 2-letni kontrakt. Możliwe, że do Sosnowca trafi jeszcze jeden piłkarz z ekstraklasową przeszłością" - napisał Marciniak.

Niedługo można się więc spodziewać oficjalnego komunikatu Zagłębia Sosnowiec, potwierdzającego transfer piłkarza. Śląski klub w ubiegłym sezonie z dorobkiem 42 punktów zajął 11. miejsce w I lidze. Poza Valencią w tym okienku transferowym sosnowiczanie sprowadzili m.in. Huberta Matynię z Miedzi Legnica, Kamila Bilińskiego z Podbeskidzia Bielsko-Biała oraz ukraińskiego obrońcę Oleksija Bykowa z FK Mariupol.