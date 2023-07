Zwrot ws. walki o stadion w Białymstoku. Jagiellonia "skruszyła skałę"

Wydawało się, że walka o jak najlepsze warunki wynajmu Stadionu Miejskiego w Białymstoku przez Jagiellonię Białystok okaże się totalną porażką. Nie godząc się na roczny czynsz w wysokości 1,8 mln złotych, bez możliwości udziału w zyskach z cateringu i wynajmu lóż Skybox, klub groził nawet rozgrywaniem swoich meczów w Płocku, ale po tygodniowym zamieszaniu ostatecznie przyjął ofertę operatora stadionu - miejskiej spółki "Stadion Miejski".

"Rada nadzorcza oraz zarząd dyskutowali o sytuacji dotyczącej umowy na wynajem stadionu od spółki Stadion Miejski w Białymstoku. Dzięki uprzejmości i dobrej woli prezydenta Tadeusza Truskolaskiego i stworzeniu możliwości przez spółkę Stadion Miejski podpisania umowy, rada nadzorcza rekomendowała zarządowi jej podpisanie. Przyjmując kształt umowy w proponowanej treści, pozostawiamy sobie możliwość renegocjacji przed kolejnym sezonem" - napisano wówczas oficjalnym oświadczeniu. Po kilku tygodniach umowa klubu z operatorem obiektu została podpisana.

Jagiellonia "skruszyła skałę". Zwrot ws. "walki o stadion" w Białymstoku

Tymczasem we czwartek Jagiellonia Białystok zaskoczyła kolejnym oświadczeniem w tej sprawie. Jak się okazało, klub będzie jednak miał jakieś zyski z wynajmu lóż Skybox.

- Informujemy, że porozumienie między Spółką „Stadion Miejski" w Białymstoku a Jagiellonią Białystok S.S.A., dotyczące najmu lóż Skybox na stadionie, zostało wypracowane. Spółka Stadion Miejski będzie wynajmować loże Skybox, a warunki uczestnictwa w każdym wydarzeniu najemcy będą ustalać bezpośrednio z każdym organizatorem. W przypadku meczów będzie to bezpośrednio Jagiellonia. Każdy przyszły najemca będzie zobowiązany do wykupienia pakietu biletowego na sezon PKO BP Ekstraklasy 2023/2024 dla użytkowników lóż Skybox. Zakup będzie możliwy wyłącznie w Klubie. Porozumienie, osiągnięte dzięki zaangażowaniu się Pana Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego, pozwoliło zamknąć problem w najbliższym sezonie piłkarskim - brzmiała treść komunikatu.

Co to oznacza w praktyce? Operator stadionu wciąż będzie wynajmował loże Skybox na cały rok, ale by móc uczestniczyć w meczach Jagiellonii, wynajmujący będzie musiał zakupić "pakiet meczowy" od Jagiellonii Białystok. Jak się dowiedzieliśmy, pakiety te mają przynieść Jagiellonii dodatkowy roczny zysk w postaci 200 tys. złotych, a wynajmującego kosztować mają od 8 do 16 tys. złotych rocznie, w zależności od wynajmowanej loży.

"Skruszenie skały" - taki komentarz można usłyszeć w klubie, mówiąc o tym porozumieniu. Wcześniej bowiem czy klub, czy kibice odbijali się od ściany, słysząc w spółce Stadion Miejski, że absolutnie nic w tej sprawie nie da się zrobić.

Swój pierwszy mecz w nowym sezonie u siebie Jagiellonia Białystok rozegra 28 lipca, gdy podejmie Puszczę Niepołomice.