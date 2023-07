Szok. Tak wygląda murawa na stadionie Lecha Poznań. "Zostawić ich na trzy dni"

Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu w Lechu Poznań doszło do sporych roszad kadrowych. Z drużyną pożegnali się m.in. Michał Skóraś czy Lubomir Satka, a na ich miejsce sprowadzono Aliego Gholizadeha, Eliasa Anderssona czy Dino Hoticia. Władze Lecha dokonały hitowych transferów, co zaimponowało kibicom. Okazuje się jednak, że nie tylko decyzje działaczy wzbudziły zachwyt fanów.

Poznańscy greenkeeperzy zmienili oblicze murawy i pojawił się problem. Niezgodne z przepisami

Na duże uznanie zasłużyli również greenkeeperzy, a więc osoby odpowiadające za stan i wygląd murawy. W ostatnich dniach dokonali prawdziwej rewolucji przy Bułgarskiej i zmieni oblicze stadionu, czym pochwalili się w mediach społecznościowych.

"Zostaw ich na trzy dni i wyjedź na urlop. Ze skośnych pasów i szachownicy przeszli na koła i szachownicę w kole środkowym. Brawo panowie, super pożyteczna robota. (...) Mam nadzieję, że nasze zróżnicowane koszenie choć trochę się podobało" - napisał na Twitterze Tomasz Smura, greenkeeper Lecha.

Choć nowe wzory robią wrażenie, to poznaniacy nie mogą zagrać na takiej murawie w Ekstraklasie i w europejskich pucharach. Wszystko przez regulamin rozgrywek, który dopuszcza rywalizację tylko na boisku z liniami poprzecznymi. To ułatwia pracę sędziom i pozwala im szybko podjąć decyzję. W przypadku kół oraz szachownicy zaprezentowanej przez greenkeeperów Lecha, arbitrzy mieliby znacznie utrudnione zadanie.

Kibice nie muszą się jednak martwić. "Od przyszłego tygodnia wracamy do standardów" - poinformował Smura, co oznacza, że już za kilka dni stan murawy będzie zgodny z wymogami. Pierwszy mecz przy Bułgarskiej Lech rozegra już w czwartek 27 lipca, kiedy to zmierzy się z Żalgirisem Kowno w ramach 2. rundy el. do Ligi Konferencji Europy.

Lech niczym Leicester City. Greenkeeperzy puścili wodze fantazji

Kibice byli zachwyceni wyglądem murawy. "Doceniamy" - pisał jeden z internautów. Wielu fanów zauważyło, że greenkeeperzy Lecha z pewnością inspirowali się pracą swoich odpowiedników w Leicester City. W przeszłości angielski klub już niejednokrotnie zaskakiwał nietuzinkowymi wzorami. Były koła oraz szachownice. Często odwzorowywano też herb drużyny.

Jak dotąd Lech Poznań rozegrał dwa oficjalne sparingi - ze Slovan Liberec (1:3) i Banik Ostrawa (1:1). Przed startem sezonu zmierzy się jeszcze z AZ Alkmaar. Mecz odbędzie się w sobotę 15 lipca. Z kolei w tydzień później poznaniacy zainaugurują rozgrywki ekstraklasy - w pierwszym spotkaniu zagrają z Piastem Gliwice.

Kibice Lecha wiążą wielkie nadzieje z nadchodzącym sezonem. Liczą, że klubowi uda się nie tylko wrócić na szczyt polskiej ligi, ale i zawojować europejskie puchary. W poprzedniej edycji LKE byli blisko - dotarli do ćwierćfinału.