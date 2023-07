Widzew dopiął swego, a kibice narzekają. Ujawniamy kulisy

Do tej pory Widzew Łódź pozyskał latem pięciu zawodników - portugalskiego stopera Luisa Silvę (EN Paralimniou, Cypr), hiszpańskiego pomocnika Frana Alvareza (Albacete, Hiszpania), bramkarza Jakuba Szymańskiego z Siarki Tarnobrzeg oraz dwóch młodzieżowców - ofensywnego pomocnika Dawida Tkacza (Górnik Łęczna) i wahadłowego Antoniego Klimka (Odra Opole). Wciąż jednak w drużynie Janusza Niedźwiedzia brakowało nowego napastnika, nad którym władze Widzewa pracowały od tygodni.

Widzew Łódź wreszcie znalazł napastnika. To nie była opcja numer jeden

Prace te dobiegły końca. W środę Widzew poinformował, że na testy medyczne do Łodzi przybył 24-letni Bośniak Imad Rondić, który ostatnio reprezentował barwy czeskiego Slovana Liberec.

Przyszły napastnik Widzewa Łódź, który ma trafić do tego klubu jako wolny zawodnik, nie ma wybitnego CV. Z Bośni i Hercegowiny wyjechał do Czech już jako 19-latek. Za naszą południową granicą reprezentował barwy Viktorii Żiżkov, rezerw Slavii Praga, a od 2019 roku nieprzerwanie był piłkarzem Slovana Liberec. W czeskiej Fortuna Lidze strzelił 14 goli i zaliczył 7 asyst w 97 meczach, a jego dorobek z ostatniego sezonu to 4 gole i 3 asysty w 28 spotkaniach Slovana.

Liczby te na pewno nie są imponujące, na to też wskazują kibice Widzewa, którzy trochę narzekają na ten ruch. Oczekiwania mieli większe, tym też tłumaczyli sobie dłuższe oczekiwanie na nowego napastnika, który miał pomóc klubowi przy problemach zdrowotnych Jordiego Sancheza, którego data powrotu do gry wciąż jest niewiadomą.

Zresztą, Widzew też mierzył wyżej. Na szczycie listy życzeń łodzian był 25-letni Amerykanin z węgierskiego Zalaegerszeg Eduvie Ikoba, który w zeszłym sezonie ligi węgierskiej strzelił 11 goli w 28 spotkaniach. Kluczowy okazał się opór Węgrów, którzy nie chcieli się rozstawać ze swoim strzelcem przed rywalizacją z chorwackim Osijekiem w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Inna silna opcja, która przez długi czas była poza zasięgiem finansowym Widzewa, a w ostatnim czasie była dostępna, szybko została sprzątnięta sprzed nosa łodzian przez kluby arabskie.

W końcu we wtorek wieczorem Widzew postanowił nie czekać dalej i sprowadzić do siebie Imada Rondicia. Co ważne, w Łodzi przekonują, że nie ściągają "kota w worku", a piłkarza przez długi czas obserwowanego, zresztą podobnie jak pozostałe opcje. Rondić też został zaakceptowany przez sztab szkoleniowy Widzewa i trenera Janusza Niedźwiedzia, który uznał, że ten rosły napastnik (190 cm wzrostu) odpowiada profilem do jego zespołu.

Czy to będzie trafiony ruch? Czas pokaże, ale już chodzą słuchy, że to nie musi być ostatni ofensywny transfer łódzkiego klubu, a nawet powrót tematu Ikoby nie jest wykluczony. Tyle że Widzew chciał napastnika "na już", szczególnie w obliczu wspomnianych problemów Sancheza. Letnie okienko trwa bowiem aż do 4 września.

Na razie jednak Widzew skupia się na dopięciu transferu Rondicia, a także sprowadzeniu środkowego, ale bardziej defensywnego pomocnika. Tu też rozmowy zmierzają w dobrym kierunku i powinny w najbliższych dniach zostać doprowadzone do szczęśliwego końca. Personalia tego zawodnika pozostają dla nas niewiadomą, ale wiadomo, że nie będzie to były piłkarz Wisły Kraków Vukan Savicević, o którym mówiło się w ostatnim czasie.

Widzew Łódź w niedzielę rozegra ostatni sparing przed nowym sezonem, w którym zmierzy się z pierwszoligową Wisłą Płock. Ligowa inauguracja łodzian zaplanowana jest na niedzielę 23 lipca o godzinie 20:00, gdy Widzew podejmie beniaminka - Puszczę Niepołomice.