Raków przekazał nowe informacje ws. Iviego Lopeza

Raków Częstochowa tuż przed startem eliminacji do Ligi Mistrzów dotknęła przykra niespodzianka. Pod koniec czerwca w trakcie przygotowań na obozie w Arłamowie mistrzowie Polski rozgrywali sparing z beniaminkiem ekstraklasy Puszczą Niepołomice. W trakcie gry Ivi Lopez boleśnie zderzył się z rywalem i runął na ziemię. Nie był w stanie kontynuować gry. Badania potwierdziły najgorsze obawy. Gwiazdor Rakowa zerwał więzadła krzyżowe przednie, a to wyłącza gry na bardzo długo.

Ivi Lopez przeszedł operację. Dobre wieści dla Rakowa. "Czekamy na ciebie"

Hiszpana czeka nawet kilkumiesięczna przerwa. W leczeniu kluczowa była operacja kolana, która, jak w środę poinformował klub, właśnie się odbyła. - Ivi Lopez po 1,5 tygodnia przygotowań do zabiegu przeszedł udaną operację kolana. Hiszpan czuje się dobrze i przesyła pozdrowienia dla wszystkich kibiców! Ivi, czekamy na Ciebie! Wracaj szybko do zdrowia! - czytamy w specjalnym komunikacie na Twitterze. Klub dołączył również zdjęcie napastnika, pozdrawiającego fanów ze szpitalnego łóżka.

To ważna wiadomość dla kibiców i całego zespołu. Ivi Lopez jest kluczową postacią ekipy mistrza Polski, jak i całej naszej ligi. W poprzednim sezonie zagrał w 37 meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelił 14 goli i miał 10 asyst. Poza tym na boisku pełni rolę niekwestionowanego lidera. Z kolei transfer Vladislavsa Gutkovskisa do ligi koreańskiej sprawił, że Raków w ofensywie ma teraz bardzo ograniczone pole manewru.

Niestety uraz Lopeza wyłączył go z gry w eliminacjach do Ligi Mistrzów, które Raków rozpoczął we wtorek. W pierwszym meczu na własnym stadionie mierzył się z Florą Tallin i zwyciężył 1:0 po bramce Władysława Koczergina. Pod nieobecność Hiszpana w ataku zobaczyliśmy Fabiana Piaseckiego, którego pod koniec meczu zmienił Łukasz Zwoliński.