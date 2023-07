Klub ekstraklasy dostanie 20 milionów pożyczki z budżetu miasta

Miasto znów rusza na ratunek Śląskowi Wrocław. Rządzący, będący jednocześnie właścicielami klubu, zdecydowali przekazać drużynie aż 20 mln złotych pożyczki - donosi radny Piotr Uhle. To kolejny raz, kiedy miasto wspomaga tonący w długach zespół, co nie wszystkim przypadło do gustu. "Czy tak wygląda poważny nadzór właścicielski?" - czytamy.

