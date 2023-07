Kolejny piłkarz na wylocie z Legii. Runjaić często na niego stawiał

Legia Warszawa szykuje się do startu nowego sezonu. W ostatnich tygodniach w jej składzie doszło do kilku zmian. Przyszli Marc Gual, Patryk Kun, Juergen Elitim i Radovan Pankov, a odeszli między innymi Filip Mladenović, Joel Abu Hanna oraz Mattias Johansson. A niebawem klub może opuścić kolejny gracz.

Lindsay Rose może odejść z Legii Warszawa. Były klub zainteresowany

Lindsay Rose jest bardzo blisko odejścia do Arisu Saloniki, o czym poinformował portal WP SportoweFakty. Wcześniej występował w tym zespole w latach 2019-2021 i to właśnie z niego trafił do Warszawy.

W Legii reprezentant Mauritiusu zaczął grać regularnie w drugiej części sezonu 2021/22. Po przejęciu zespołu przez Kostę Runjaicia także dostawał sporo szans na grę, jednak z powodu kontuzji kolana stracił początek rundy wiosennej i od tego czasu głównie przesiadywał na ławce rezerwowych. Łącznie przez dwa lata zaliczył 44 występy. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2024 roku, klub ma opcję przedłużenia o kolejny rok.

Aris chce pozyskać Rose'a, gdyż niebawem straci podstawowego środkowego obrońcę. Czech Jakub Brabec zostanie sprzedany do Panathanikosu (niedawno trafił tam także Mladenović) za 2 miliony euro, część tej kwoty ma zostać przeznaczona właśnie na zawodnika Legii.

Legia Warszawa imponuje formą. Na horyzoncie mecz z Rakowem o Superpuchar Polski

Wicemistrzowie Polski wygrali wszystkie cztery przedsezonowe sparingi, w dodatku ich łączny bilans bramkowy to 12-1. Niebawem czeka ich pierwszy mecz, w sobotę 15 lipca zagrają z Rakowem Częstochowa o Superpuchar Polski. A 21 lipca zainaugurują rywalizację w ekstraklasie od potyczki z ŁKS-em Łódź.