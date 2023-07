Widzew Łódź zmiażdżył kluby ekstraklasy. Absolutny rekord

W minionym sezonie Widzew Łódź zagrał po raz pierwszy od ponad dekady na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Drużyna Janusza Niedźwiedzia pokazała się z dobrej strony, utrzymując się w ekstraklasie - ostatecznie zajęła 12. lokatę. Przez cały sezon piłkarze mogli liczyć na wsparcie kibiców. Od kiedy Widzew zaczął grać na nowym stadionie, a więc od połowy sezonu 2016/2017, obiekt wypełnia się po brzegi. W nadchodzącym sezonie można liczyć na równie rekordową frekwencję.

Widzew Łódź pobił kolejny rekord w sprzedaży karnetów. Kibice nie zawodzą

Pojemność stadionu przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego wynosi nieco ponad 18 tys. miejsc, z czego 16 010 jest przeznaczonych dla fanów gospodarzy. I jak poinformował łódzki klub, w zaledwie kilka dni sprzedano wszystkie karnety na przyszły sezon. Tym samym na każdym z domowych spotkań można się spodziewać kompletu publiczności. W tym roku za karnet Widzewa trzeba było zapłacić od 470 do 1050 złotych.

"Nasz klub słynie w całej Polsce ze swoich wiernych i oddanych fanów, a Wy kolejny raz udowodniliście, że nie ma w tym przypadku. (...) Dziękujemy, że jesteście z nami, dziękujemy, że wspieracie Widzew i, co najważniejsze, dziękujemy, że będziecie wspierać drużynę z poziomu trybun w kolejnym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Widzew to nie moda!" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu klubu na Twitterze.

To jednak nie koniec dobrych wieści dla łódzkiej drużyny. Kibice nie mogą doczekać się startu nowego sezonu, o czym świadczy liczba sprzedanych karnetów już pierwszego dnia po otwarciu kas biletowych. Ta wyniosła aż 6167 abonamentów, co jest nowym rekordem dobowym w Polsce.

To kolejny rekord, który dzierży łódzka drużyna. To właśnie ta ekipa w przeszłości sprzedała najwięcej karnetów w jednym sezonie - mowa o 16401. I to mimo że nie posiada największej areny zmagań. Większą pojemność mają obiekty Lecha Poznań i Legii Warszawa.

Aktualnie łódzka drużyna przygotowuje się do kolejnego sezonu ekstraklasy. Rozegrała już cztery sparingi, z czego wygrała dwa - ze Stalą Rzeszów (4:2) i Górnikiem Łęczna (1:0). Przed nią jeszcze jeden mecz towarzyski - z Wisłą Płock (15 lipca). Z kolei pierwszy mecz ligowy rozegra już w niedzielę 23 lipca. Wówczas Widzew podejmie na własnym stadionie beniaminka ekstraklasy, Puszczę Niepołomice.

Widzew króluje wśród kibiców. Legia i Lech daleko w tyle

Jak wygląda sprzedaż karnetów innych polskich drużyn? Widzew to absolutny lider. Żaden klub nie jest nawet w stanie zbliżyć się do łódzkiej ekipy. Na drugim miejscu znajduje się Legia, która na dzień 10 lipca sprzedała niemal osiem tysięcy abonamentów (7857). Na trzecim miejscu znajduje się Lech z ponad siedmioma tysiącami karnetów.

Te dwie drużyny, oprócz rywalizacji w ekstraklasie, będą również walczyć o udział w Lidze Konferencji Europy. W 2. rundzie eliminacji Legia zmierzy się z Ordabasy Szymkent, a Lech z Kowno Żalgiris.