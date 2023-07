Szybko poszło! Polska z awansem w rankingu UEFA. Nie uwierzycie, kogo wyprzedziliśmy

Po ogromnych męczarniach ostatecznie Raków Częstochowa wygrał z estońską Florą Tallin 1:0 w pierwszym spotkaniu 1. rundy eliminacji do LM. Gola na wagę zwycięstwa w 54. zdobył Władysław Koczerhin, pokonując bramkarza rywali płaskim strzałem zza pola karnego, po którym piłka wpadła do bramki po rykoszecie. Był to udany debiut trenera Dawida Szwargi, który niedawno zastąpił na tym stanowisku Marka Papszuna.

Zespół mistrzów Polski był zdecydowanie lepszą drużyną w meczu z Florą. Piłkarze Rakowa dominowali w środku pola, szybko odbierali piłkę na połowie przeciwnika i tworzyli sobie mnóstwo sytuacji, jednak to wszystko przełożyło się tylko na jednobramkową zaliczkę przed rewanżem w Estonii.

Wygrana piłkarzy Dawida Szwargi przyczyniła się do awansu Polski w krajowym rankingu UEFA. Przed rozpoczęciem tego sezonu Polska była na 23. miejscu z niewielką stratą do Rosji. Za zwycięstwo Rakowa Polska dostała 0,250 pkt i ma aktualnie 18,750 pkt, zaś Rosja - 18,632 pkt. Dzięki temu Polacy awansowali na 22. miejsce.

Ta sytuacja może ulec w zależności od decyzji, jaką UEFA podejmie ws. przyznania punktów Rosjanom za najbliższy sezon. W ubiegłym roku federacja postanowiła wyciągnąć pomocną dłoń do Rosjan. Przyznano im odgórnie 4,333 pkt. Dlaczego? Był to najniższy wynik osiągnięty przez rosyjskie kluby w ostatnich pięciu latach, a taki okres jest liczony do rankingu UEFA. Na razie jednak decyzji dotyczącej tego sezonu nie ma, a Rosjanie mają za ten sezon 0 pkt.

We wtorek doszło do dwóch korzystnych wyników dla Polski. Punkty stracili Węgrzy (remis Ferencvarosu) oraz Bułgarzy (porażka Łudogorca Razgrad). Ci pierwsi zajmują 26. miejsce z dorobkiem 17,500 pkt, Bułgarzy z dorobkiem 16,250 pkt są na 27. pozycji.

Na kogo powinni zwracać uwagę kibicie polskiej piłki. Są to także szwedzkie BK Hacken oraz rumuński Farul Konstanca. Obie drużyn w środę rozegrają spotkania w eliminacjach LM.

Ranking UEFA po meczu Rakowa:

20. Chorwacja - 19,650

21. Szwecja - 19,625

22. Polska - 18,750

23. Rosja - 18,632

24. Cypr - 18,350

25. Rumunia - 18,125

26. Węgry - 17,500

27. Bułgaria - 16,250

Choć zwycięstwo Rakowa to bardzo ważny krok w stronę kolejnej rundy, sprawa awansu jest nadal otwarta. Rewanż w Tallinnie odbędzie się za tydzień we wtorek 18 lipca o godzinie 19:00.