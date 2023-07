Wielki transfer w Ekstraklasie. Kiedyś był wart niemal 9 mln euro

W PKO Ekstraklasie nie oglądamy zbyt wielu piłkarzy, którzy w trakcie kariery występowali na boiskach jednej z najlepszych lig w Europie. Czasami jednak takich zawodników da się ściągnąć na polskie podwórko. Udowodnił to Śląsk Wrocław, w którym od przyszłego sezonu będzie występował 29-letni Kenneth Zohore.

Śląsk Wrocław z potężnym transferem. Sprowadzony piłkarz to weteran Championship

- Kenneth to wysoki, silny napastnik. Typowa "9", która ma wszelkie predyspozycje, by strzelić dużo goli, a przede wszystkim podnieść jakość naszej gry ofensywnej. Bardzo liczymy na jego duże umiejętności oraz doświadczenie na wysokim, europejskim poziomie - powiedział dyrektor sportowy Śląska Wrocław, David Balda.

Zohore to duński napastnik urodzony w Kopenhadze, który zwiedził mnóstwo różnych zespołów na świecie. W 2013 roku piłkarz trafił do Fiorentiny, jednak Włosi regularnie wypożyczali go do Brondby i szwedzkiego IFK Goteborg. Dwa lata później napastnik na zasadzie wolnego transferu trafił do Odense Boldklub, aby po zaledwie roku przenieść się do belgijskiego KV Kortrijk. Od tamtej pory gra Kennetha Zohore zaczynała wyglądać o wiele lepiej.

Po transferze do Cardiff wartość Duńczyka wzrosła aż do 7 mln euro. W angielskim zespole zawodnik rozegrał aż 101 spotkań, w których strzelił 24 bramki i zanotował 11 asyst. W sezonie 2018/19 "The Bluebirds" mieli okazję występować w Premier League, w której Zohore wpisał się na listę strzelców tylko jeden raz przy 19 występach.

Przygodę w Lidze Mistrzów piłkarz zaliczył w 2010 roku, kiedy występował w zespole Kopenhagi. Wtedy zameldował się nawet na 14 minut w przegranym 2:0 meczu z FC Barceloną. Mimo wszystko Kenneth Zohore to prawdziwy weteran Championship. Na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii napastnik wystąpił 101 razy.

W 2019 roku za prawie 9 mln euro zawodnik przeniósł się do West Bromu. Po czterech latach ponownie trafił do Odense Boldklub, aby w obecnym okienku transferowym za darmo wylądować w Śląsku Wrocław. Kontrakt Zohore z polskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku, a napastnik na możliwość przedłużenia umowy o kolejny rok.

- To dla mnie ważny moment i duża szansa, by móc wrócić na poziom, który prezentowałem. Wierzę w siebie, w swoje umiejętności i naszą drużynę. Wiem, że musimy grać lepiej niż w poprzednim sezonie i zrobię wszystko, by pomóc zespołowi zdobywać bramki - przyznał nowy napastnik Śląska.