Grosicki zostaje w Pogoni oficjalnie. Nowa rola. I ten tekst: "Poprowadzę tę łajbę"

Pogoń Szczecin zanotowała kolejny solidny sezon w ekstraklasie. Drużyna Jensa Gustafssona do samego końca walczyła o miejsce na podium rozgrywek, ale ostatecznie o włos przegrała z Lechem Poznań i zajęła czwarte miejsce. Mimo wszystko wystąpi w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Duży udział w sukcesie zespołu miał Kamil Grosicki - zdobył 13 bramek i został wybrany najlepszym zawodnikiem ekstraklasy w sezonie 2022/23. Teraz klub postanowił uhonorować go w wyjątkowy sposób.

Kamil Grosicki zostaje na dłużej w Pogoni. Nowy kapitan

Kontrakt 35-latka obowiązywał do 30 czerwca 2025 roku. We wtorek 11 lipca, Pogoń poinformowała jednak o jego przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy. Tym samym Polak będzie walczył z pomorskim klubem o najwyższe cele przez dwa następne sezony. To jednak nie koniec kapitalnych wieści i nagród dla skrzydłowego.

Został też wybrany pierwszym kapitanem Pogoni Szczecin. To on przejmie odpowiedzialność za drużynę, w której będzie pełnił nie tylko rolę lidera, ale i mentora. Zresztą sam Grosicki wyznaczył przed sobą i zespołem ambitne cele. - Moim marzeniem jest, aby jako lider i kapitan zespołu poprowadzić Pogoń Szczecin do mistrzostwa Polski - powiedział na konferencji prasowej.

Szczere wyznanie Grosickiego. "Pogoń Szczecin to całe moje życie"

Klub opublikował także specjalne nagranie na Twitterze, na którym oficjalnie poinformowano o przejęciu sterów przez Grosickiego na boisku. - Są tacy, którzy nie wiedzą, co to Pogoń Szczecin. Są osoby, dla których to tylko jakiś klub. Dla setek tysięcy ludzi to jednak coś więcej. Często coś najważniejszego. Pogoń Szczecin to całe moje życie. Mam siły, by dalej płynąć tą grantowo-bordową łajbą. Od dziś jako kapitan naszej szczecińskiej załogi. Kapitan, który wciąż do dodania ma swoje trzy grosze - zakomunikował Grosicki.

Skrzydłowy to wychowanek Pogoni Szczecin. Najpierw występował w jej młodzieżowych drużynach, a następnie w pierwszej ekipie. W 2007 roku przeniósł się do Legii Warszawa. W kolejnych latach występował też w Jagiellonii Białystok. Zaliczył również zagraniczne przygody, m.in. w Stade Rennais, Hull City, czy West Bromwich Albion.

W 2021 roku wrócił do Polski i do Pogoni. W jej barwach rozegrał już od tego momentu 90 meczów, zdobył 24 bramki i zaliczył 21 asyst.