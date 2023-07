Gorący transfer Lecha. Skrzydłowy z ligi belgijskiej w Poznaniu

Lech Poznań ma za sobą dotąd dwa transfery - pozyskał słoweńskiego stopera Mihę Blażicia z francuskiego Angers, a także szwedzkiego lewego obrońcę Djurgardens - Eliasa Anderssona. Lada moment "Kolejorz" powinien także potwierdzić rekordowy transfer irańskiego skrzydłowego Alego Gholizadeha z Charleroi.

Kolejny transfer Lecha Poznań blisko. To kolejny skrzydłowy z ligi belgijskiej

Ale na tym nie koniec, bo jak informuje portal Interia, Lech jest bliski sprowadzenia innego skrzydłowego z ligi belgijskiej - Bośniaka Dino Hoticia.

27-latek, który ostatnie 3,5 roku spędził w belgijskim Cercle Brugge, jest obecnie wolny zawodnikiem i mimo ofert z Belgii, Turcji oraz Arabii Saudyjskiej jest ponoć najbliżej ćwierćfinalisty Ligi Konferencji Europy. Wszystko dlatego, że Hotić miałby szukać klubu, w którym mógłby zagrać w europejskich pucharach.

Dino Hotić jest piłkarzem urodzonym w słoweńskiej Lublanie, który pierwsze zawodowe kroki stawiał także w lidze słoweńskiej, a konkretnie w Mariborze, gdzie w sumie rozegrał 159 meczów, zaliczając 22 bramki i 34 asysty oraz pięciokrotnie zdobywając mistrzostwo Słowenii.

W styczniu 2020 roku Hotić przeniósł się do Cercle Brugge za 1,2 mln euro i również w lidze belgijskiej dawał sobie radę. Przez 3,5 roku zagrał w niej 106 razy, strzelając 17 goli i dokładając do tego 15 asyst. Jego dobra postawa (m.in. 7 goli i 11 asyst w sezonie 2021/22) miała skutkować ofertami z Anglii, które jednak zostały rok temu przez klub z Brugii odrzucone. Na to czterokrotny reprezentant Bośni i Hercegowiny, którego transferu zwolennikiem jest trener John van den Brom, miał zareagować nieprzedłużeniem kontraktu z Belgami.

Ostatni sezon już Hoticia już tak dobry nie był - jego dorobek w ostatnim roku to 5 bramek i asysta w 40 meczach ligowych.