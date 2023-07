Legia poluje na piłkarza. Imponujące CV. Atletico, HSV, Besiktas. Czas na ekstraklase?

Legia Warszawa szykuje się do nowego sezonu. W sparingach imponuje formą, wygrała wszystkie cztery mecze, w dodatku z bilansem bramkowym 12-1. Dokonała także czterech wzmocnień (Marc Gual, Patryk Kun, Radovan Pankov i Juergen Elitim), ale być może na tym nie poprzestanie.

Legia Warszawa szuka nowego środkowego obrońcy. Javi Montero jednym z kandydatów

Wicemistrzowie Polski są zainteresowani pozyskaniem środkowego obrońcy Javiego Montero z Besiktasu, o czym poinformowało TVP Sport. O przeprowadzenie transferu może nie być łatwo, lecz 24-letni Hiszpan na to naciska, gdyż liczy na więcej szans na grę. Najbardziej realne wydaje się roczne wypożyczenie z opcją wykupu.

Za tym transferem przemawia fakt, że Legia od dawna szuka lewonożnego stopera, a Montero spełnia ten wymóg. W dodatku jest możliwe, że z klubu niebawem opuści Lindsay Rose. Co prawda pod koniec sezonu nie grał on zbyt wiele, ale jego odejście ograniczyłoby pole manewru na tej pozycji. Interesują się nim choćby kluby greckie.

Javi Montero jest wychowankiem Atletico Madryt, w jego barwach rozegrał 14 spotkań. Stamtąd wypożyczano go do Deportivo La Coruna (2019/20) oraz Besiktasu (2020/21), który zdecydował się na transfer definitywny. Rundę wiosenną sezonu 2022/23 spędził na wypożyczeniu w Hamburgerze SV, lecz zaliczył tam tylko pięć występów i wrócił do Turcji. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Na koncie ma także jeden występ w hiszpańskiej reprezentacji do lat 21.

Legia Warszawa zaraz zaczyna sezon. Od razu zagra o trofeum

Dla Legii to ostatni moment na dokonywanie transferów, gdyż niebawem rozpocznie nowy sezon. Pierwszy mecz zaplanowano na sobotę 15 lipca, wtedy zagra z Rakowem Częstochowa o Superpuchar Polski. 21 lipca zainauguruję rywalizację w ekstraklasie spotkaniem z ŁKS-em Łódź, natomiast 27 lipca rozegra pierwszy mecz II rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy z kazachskim Ordabasy Szymkent.