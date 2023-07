Historyczny transfer Rakowa. Gwiazdor odchodzi oficjalnie. Piękne pożegnanie

Kilkanaście dni temu pojawiły się doniesienia, że Vladislavs Gutkovskis odejdzie z Rakowa Częstochowa do Daejeon Hana Citizen. Piłkarz miał do załatwienia formalności zawiązane z przeprowadzką do Korei Południowej, po których miało dojść do finalizacji transferu za kwotę 800 tysięcy euro.

Vladislavs Gutkovskis odchodzi z Rakowa Częstochowa. "Zasługujecie na wszystko, co najlepsze"

W poniedziałek 10 lipca Raków oficjalnie zakomunikował odejście łotewskiego napastnika. "Vladislavs Gutkovskis po trzech latach gry w czerwono-niebieskich barwach na zasadzie transferu definitywnego żegna się z Rakowem Częstochowa. (..) "Gutek", dziękujemy za wszystko i życzymy Ci powodzenia w dalszej karierze" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Zawodnik zamieścił pożegnalny wpis w mediach społecznościowych. "Chciałbym coś powiedzieć każdemu z Was, który wspiera ten niesamowity klub. Dziękuję Wam za 3 lata, które na zawsze zapiszą się w mojej pamięci! Wszystko, co razem osiągnęliśmy, zawsze będzie dla mnie powodem do dumy. Jestem wdzięczny każdemu, kto wspierał mnie i drużynę po drodze do mistrzostwa. Życzę Wam powodzenia i będę trzymał kciuki, żeby się to dobrze układało. Zasługujecie na wszystko, co najlepsze. Dziękuję, Gutek" - napisał.

Vladislavs Gutkovis jednym z najdrożej sprzedanych piłkarzy w historii Rakowa Częstochowa

Odchodzący za 800 tysięcy euro Gutkovskis zostanie jednym z najdrożej sprzedanych zawodników w historii Rakowa. Rekord należy do Kamila Piątkowskiego, który latem 2021 roku przeniósł się do RB Salzburg za pięć milionów euro. Około dwóch milionów euro mistrzowie Polski dostali natomiast za Davida Tijanicia, który w 2021 roku odszedł do tureckiego Goztepe.

Vladislavs Gutkovskis rozegrał w barwach Rakowa Częstochowa 119 meczów, strzelił 34 gole i zaliczył 12 asyst. Zdobył z nim jedno mistrzostwo oraz po dwa Puchary i Superpuchary Polski. Trafił tam w 2020 roku z Termaliki Bruk-Bet Nieciecza, która była jego pierwszym polskim klubem.