Przyszedł do Legii i zaczął z grubej rury. Naprawdę to powiedział

Marc Gual był w tegorocznym, letnim okienku transferowym bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów w polskiej ekstraklasy. Napastnik Jagiellonii Białystok, król strzelców ubiegłego sezonu (16 goli i 6 asyst) zdecydował się na transfer do Legii Warszawa, zdobywcy Pucharu Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Sposób na patologię w polskiej piłce

Świetny początek Polaków w meczu o wszystko. Ostatecznie zabrakło jednego. Koniec marzeń

Marc Gual przyszedł do Legii i porównał ją do Barcelony i Realu

Marc Gual przyznał, że miał też oferty z innych klubów. - Rozmawiałem z klubami z Grecji oraz Portugalii. Wiem, że zainteresowanie było bardzo poważne. Przyjechałem jednak do Warszawy i stwierdziłem, że będzie to dla mnie wielka szansa. Szczerze mówiąc, wiosną trudno było mi oglądać mecze Legii, bo... chciałem być już z drużyną - powiedział zawodnik w rozmowie z TVP Sport.

Napastnik porównał też Legię Warszawa do najlepszych klubów świata. - W Legii jest wręcz jak w Barcelonie czy Realu Madryt. Piłkarz ma tutaj wszystko, co potrzebne do utrzymania wysokiego poziomu i rozwoju. Jest dobra infrastruktura, a także sztab pracujący na bardzo wysokim poziomie - dodał Gual.

Zdradził też, jaki ma cel w stolicy. - To jeden z powodów, dla których zdecydowałem się na Legię Warszawa. Chcę być mistrzem Polski! To cel, który przyświeca mi od pierwszego dnia w stołecznym klubie. Wierzę, że dysponuję odpowiednimi umiejętnościami, by móc wygrywać - dodał 27-letni hiszpański napastnik. Gual dla Jagiellonii Białystok zagrał w 40 spotkaniach, zdobył osiemnaście bramek i miał osiem asyst.

Szokujące doniesienia. Gigant nie zagra w europejskich pucharach! Dyskwalifikacja

Legia Warszawa 15 lipca zagra w meczu o Superpuchar Polski z Rakowem Częstochowa. Natomiast w piątek, 21 lipca warszawianie zainaugurują PKO Ekstraklasę, meczem przed własną publicznością z ŁKS-em Łódź.