Gwiazda Rakowa w gigancie Bundesligi? Jest odpowiedź. Jaśniej się nie da

Vladan Kovacević odejdzie z Rakowa Częstochowa do Bayeru Leverkusen? Wygląda na to, że nic z tego. - To jest jakaś historia niestworzona, jakaś dziwna, o której ja nic nie wiem, w klubie nikt nic nie wie - powiedział dyrektor sportowy mistrza Polski Robert Graf w programie "Loża Piłkarska".

