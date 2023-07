Lech czai się na odkrycie Ekstraklasy. "To strzał w dziesiątkę"

Kajetan Szmyt w poprzednim sezonie stał się jedną z największych gwiazd młodego pokolenia w Ekstraklasie. 21-latek rozegrał 33 mecze, z których zdobył trzy gole i zaliczył siedem asyst, a także przebywał na zgrupowaniu kadry Fernando Santosa. Nic dziwnego, że interesuje się nim wiele innych klubów i jeszcze w lecie może być bohaterem hitowego transferu.

Kajetan Szmyt w Lechu Poznań? "Strzał w dziesiątkę"

W kręgu klubów zainteresowanych sprowadzeniem Kajetana Szmyta media wskazywały m.in. zespoły z Włoch i amerykańskiej MLS. Na razie zawodnik pozostaje w Warcie Poznań, w której jest niezwykle ceniony. - Równy rok temu nie był oczywistym zawodnikiem do grania w Ekstraklasie, a okazało się, że to strzał w dziesiątkę, zrobił niesamowity progres, należy do topu prawoskrzydłowych, może zrobić dużą karierę. To już poziom piłkarski doświadczonego ligowca - przekonuje Rafał Grodzicki w rozmowie z Weszło.

Dlatego też Warta chce sprzedać go za sporo pieniędzy, czego w klubie nie ukrywają. Poznaniacy są świadomi, że mają w swoich szeregach piłkarską perełkę. - Nie chcę mówić o kwotach, ale uważam, że dla kupującego transfer Kajetana Szmyta to jest inwestycja. Jest konkretna kwota, którą chcemy na tym chłopaku zarobić. Jeśli to się nie wydarzy latem, nie jest wykluczone, że zostanie z nami do grudnia, a wtedy jestem pewny, że ta cena wzrośnie - dodaje Grodzicki. W przeszłości media informowały, że Szmyt może kosztować nawet milion euro.

Menadżer ds. sportowych Warty został również zapytany, czy zawodnik może pozostać w Ekstraklasie i wzmocnić Lecha Poznań. Zdradził, że to nie jedyny kierunek dla 21-latka. - Nie tylko Lech. Są zapytania z wielu klubów - przekonuje.

Kajetan Szmyt "jest świetny" i przerasta Ekstraklasę

Były zawodnik m.in. Śląska Wrocław i Ruchu Chorzów nie może nachwalić się reprezentanta Polski U-21. Jego zdaniem, Szmyt to piłkarz, który znacznie różni się od innych wychowanków polskich akademii i posiada znacznie większe umiejętności.

- Czasami wydaje mi się, że on nie mógł szkolić się w Polsce. U niego nie ma takiego odruchu, że pierwszą reakcją po przyjęciu jest ochrona piłki. Przyjmuje kierunkowo i od razu wchodzi w pojedynek. Co jest najlepsze: jest w tym świetny, ale nie jak Skóraś, który zrobi balans, wypuści przed siebie, wygra bieg, tylko wszystko z piłką przy nodze. Inny typ pomocnika - podsumował Grodzicki.

Kontrakt Kajetana Szmyta z Wartą Poznań wygasa 30 czerwca 2025 roku. Zainteresowane sprowadzeniem go miały być również klubu z Austrii, Szwajcarii, Turcji.