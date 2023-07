Lech Poznań ogłosił decyzję ws. kluczowego piłkarza

Latem 2023 roku w Lechu Poznań nie będzie rewolucji kadrowej. Z klubu odeszli Pedro Rebocho, Lubomir Satka i przede wszystkim Michał Skóraś, ale "Kolejorz" całą trójkę planuje zastąpić nowymi piłkarzami. W miejsce Rebocho do klubu przyszedł Szwed Elias Andersson z Djurgardens IF, z kolei w miejsce Satki Słoweniec Miha Blazić z Angers. Następcą Skórasia ma z kolei zostać Irańczyk Ali Gholizadeh z Charleroi, za którego Lech planuje zapłacić 1,8 mln euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Fernando Santos wezwany na dywanik. Specjalne spotkanie w PZPN

Radosław Murawski przedłużył kontrakt z Lechem Poznań do 2026 roku

W dodatku Lech Poznań w piątek poinformował o przedłużeniu kontraktu przez Radosława Murawskiego. 29-letni defensywny pomocnik, którego dotychczasowa umowa wiązała go z klubem tylko przez rok, związał się z "Kolejorzem" na trzy lata, do 2026 roku.

Murawski od przyjścia do Lecha dwa lata temu szybko został kluczową postacią w środku pola Lecha Poznań. Przez te dwa sezony rozegrał w "Kolejorzu" 74 mecze oficjalne, w których strzelił trzy gole i zaliczył dwie asysty. Zdobył z Lechem mistrzostwo Polski, a także awansował do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy.

Szymon Włodarczyk opuszcza ekstraklasę. Hit! Klamka zapadła

- Jest radość, że udało nam się dojść do porozumienia i fajnie, że ten nasz wspólny projekt będzie kontynuowany. Cieszę się, że przed kolejne lata mogę grać dla Lecha - stwierdził Murawski w wypowiedzi dla strony oficjalnej Lecha Poznań.

- Moim zdaniem to wyniki najlepiej opisują pobyt danego zawodnika w klubie. Mistrzostwo Polski w poprzednim sezonie, teraz trzecie miejsce i ćwierćfinał Ligi Konferencji, to na pewno robi wrażenie, jestem z tego zadowolony i mam nadzieję, że kolejne trzy lata będą również owocne. W Lechu nie może być innego mentalu niż bycie najlepszym, więc do tego będziemy dążyć w każdym sezonie. Chciałbym móc przeżywać te emocje po raz kolejny. Wierzę mocno, że tak będzie - podsumował 29-latek.

- Radek zostaje z nami na kolejne trzy lata. Cieszymy się z tego bardzo. Kontynuując naszą politykę stabilizacji kadrowej po m.in. Ishaku, Miliciu, Kvekveskirim czy Karlströmie, teraz to Radek przedłuża swoją umowę. Jest on jednym z liderów, filarów naszego środka pola. Przez ostatnie dwa lata gry w Kolejorzu pokazał swoimi umiejętnościami piłkarskimi i swoim charakterem, a także zaangażowaniem nie tylko w szatni, ale i w życiu całego zespołu, że jest ważnym ogniwem drużyny - powiedział z kolei dyrektor sportowy Lecha Poznań, Tomasz Rząsa.