Szymon Włodarczyk opuszcza ekstraklasę. Hit! Klamka zapadła

Szymon Włodarczyk w Górniku Zabrze rozegrał tylko jeden sezon. Latem ubiegłego roku dołączył do niego z Legii Warszawa. O skali jego talentu niech świadczy to, że mimo dopiero 20 lat od razu przebił się do pierwszego składu. W minionym sezonie wystąpił w aż 30 meczach, zdobył dziewięć bramek i zanotował jedną asystę. Żaden piłkarz Górnika nie mógł pochwalić się takim dorobkiem. Współpracę z nim cenił sobie doświadczony Lukas Podolski.

Szymon Włodarczyk odchodzi z Górnika Zabrze. To nadzieja polskiej piłki

W piątek o odejściu Włodarczyka poinformował Górnik Zabrze na swoim profulu twitterowym. - Szymon Włodarczyk kończy swoją przygodę z Górnikiem Zabrze. Włodar! Dziękujemy i życzymy powodzenia - napisano. Wiadomo już, że kolejnym przystankiem w karierze młodego napastnika będzie Sturm Graz, który w poprzedniej kampanii wywalczył wicemistrzostwo Austrii.

