Duże wzmocnienie klubu ekstraklasy potwierdzone. To 23-letni reprezentant kraju

Śląsk przygotowuje się do startu rozgrywek ekstraklasy. Pomimo niejasnej kwestii dotyczącej nowego właściciela klubu, Jacek Magiera chce uniknąć sytuacji z zeszłego sezonu, kiedy wrocławski zespół do ostatniej kolejki walczył o utrzymanie i od samego początku zacząć regularnie zdobywać punkty. Okazuje się, że pomóc w tym ma reprezentant Bułgarii, który właśnie związał się z klubem.

Śląsk Wrocław podpisał kontrakt z reprezentantem Bułgarii. Sprzątnął go sprzed nosa Jagiellonii

Do dużych roszad w kadrze Śląska doszło w ostatnich dniach. Nie tak dawno poinformowaliśmy o tym, że gwiazdor zespołu John Yeboah podpisał kontrakt z Rakowem Częstochowa. Ponadto zarówno Diogo Verdasca, jak i Victor Garcia zostali przesunięci do rezerw i najprawdopodobniej pożegnają się z klubem.

Władze Śląska nie próżnują i szukają potencjalnych wzmocnień, chcąc uzupełnić braki kadrowe. Kilka godzin temu przekazali, że nowym zawodnikiem drużyny został Aleks Petkov. Tym samym sprzątnęli go sprzed nosa Jagiellonii Białystok, która wyrażała nim duże zainteresowanie.

- Środek obrony to pozycja, które wymaga wzmocnień w naszej drużynie i cieszymy się, że nowym stoperem został Aleks. To bardzo wysoki, silny zawodnik, potrafi grać głową, wygrać pojedynek z napastnikiem. Jest ciągle dość młody, ale już ze sporym doświadczeniem, również reprezentacyjnym. Liczymy, że doda sporo jakości do linii defensywnej Śląsk - powiedział dyrektor sportowy David Balda.

23-latek związał się kontraktem do końca sezonu 2023/24 z opcją przedłużenia go o dwa lata. Ma za sobą dwa występy w reprezentacji Bułgarii. Zadebiutował w niej w ubiegłym roku w towarzyskim starciu z Katarem (2:1), natomiast w czerwcu rozegrał pełne 90 minut w meczu z Litwą (1:1) w ramach eliminacji do Euro 2024.

- Jestem walczakiem, zawsze daje z siebie wszystko, na każdym treningu i meczu. Tego na pewno mogą ode mnie oczekiwać kibice Śląska. Liczę, że kolejny sezon będzie dla naszej drużyny znacznie lepszy. Klub i miasto zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie. Nie mogę się doczekać pierwszych spotkań w Ekstraklasie i cieszę się na nowy rozdział mojej kariery, tutaj we Wrocławiu - przekazał Petkov.

Śląsk rozpocznie zmagania w ekstraklasie w poniedziałek 24 lipca, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Koroną Kielce.