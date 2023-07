Oficjalnie. Wielki hit transferowy Rakowa! 1,5 miliona euro

Raków Częstochowa otrzymał spory cios przed startem nowego sezonu i rywalizacją w europejskich pucharach. Ivi Lopez doznał kontuzji w trakcie sparingu z Puszczą Niepołomice (4:0), a konkretniej zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. "Wciąż nie mogę w to uwierzyć, ale obiecuję, że wrócę silniejszy niż kiedykolwiek. Nie ma odwrotu i trzeba wziąć się do roboty. Wrócę bardzo silny" - pisał Hiszpan w mediach społecznościowych, który ma wrócić do gry dopiero za 8-10 miesięcy.

Gwiazda ligi ma zastąpić Iviego Lopeza w Rakowie. "Długo pracowaliśmy"

Raków Częstochowa błyskawicznie zareagował na kontuzję Iviego. Mistrzowie Polski zdecydowali się na transfer Johna Yeboaha ze Śląska Wrocław, który podpisał kontrakt do końca czerwca 2026 roku. - Długo pracowaliśmy nad transferem Johna do Rakowa. To jeden z najlepszych zawodników Ekstraklasy, którego jakość może pozwolić stać mu się jednym z liderów drużyny. Cieszymy się, że dołącza do zespołu jeszcze przed startem sezonu, dzięki czemu wesprze nas już w europejskich pucharach - komentuje Robert Graf, dyrektor sportowy Rakowa.

Z informacji podawanych w mediach wynika, że Raków Częstochowa zapłacił za Yeboaha 1,5 mln euro. To drugi najwyższy transfer w historii ekstraklasy. Na szczycie niezmiennie pozostaje Bartosz Slisz, który opuścił Zagłębie Lubin w lutym 2020 roku na rzecz Legii Warszawa za 1,84 mln euro. Warto dodać, że pierwotnie Śląsk chciał zainkasować dwa mln euro za Yeboaha. Skrzydłowy był na testach we francuskim Le Havre i starał się wymusić transfer. Ostatecznie wrócił do Wrocławia, czym klub się chwalił na Twitterze.

Yeboah trafił do Śląska Wrocław latem zeszłego roku z Willem II. W poprzednim sezonie zagrał 36 meczów, w których zdobył 13 bramek i zanotował dwie asysty. Jednocześnie Niemiec jest dziewiątym transferem Rakowa w letnim oknie. Wcześniej mistrzowie Polski wykupili Stratosa Svarnasa z AEK-u Ateny, a potem wypożyczyli Kacpra Bieszczada i sprowadzili takich zawodników, jak Dawid Drachal, Łukasz Zwoliński, Maxime Dominguez, Adnan Kovacević, Kamil Pestka oraz Tomasz Walczak.