Media: Gwiazda ekstraklasy podjęła decyzję ws. przyszłości

W Śląsku Wrocław szykują się spore zmiany przed startem nowego sezonu. Do klubu dołączył już Kacper Trelowski, Mateusz Żukowski i Aleks Petkov. Oficjalnie ze Śląska odszedł Daniel Gretarsson oraz John Yeboah, ale niewykluczone, że do tego grona dołączą zawieszeni Victor Garcia i Diogo Verdasca oraz Michał Szromnik. Szykują się też zmiany w środku ataku Śląska, bo sporo ofert otrzymuje Erik Exposito. Dawniej był przymierzany głównie do Rakowa Częstochowa. Finalnie zdecyduje się na inny kierunek.

Media: Exposito odejdzie ze Śląska. Ma się zdecydować na egzotyczny kierunek

Sport.pl informował w końcówce czerwca, że do władz Śląska wpłynęły cztery oferty kupna Exposito. Jedna z nich pochodziła od Riga FC, czyli wicemistrza Łotwy. "Przegląd Sportowy" teraz uzupełnia, że pozostałe oferty pochodziły z Cypru, Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Exposito ma się finalnie zdecydować na ten ostatni kierunek, gdzie chce go FC Baniyas, czyli 11. zespół poprzedniego sezonu w UAE Pro League. O nazwie tego klubu jako pierwszy poinformował TVP Sport.

Ile Śląsk może zarobić na Exposito? Zdaniem powyższego źródła, nie ma mowy, że uda się zarobić około miliona euro. W najlepszym wypadku wrocławianie mogą otrzymać 500 tys. euro. Warto zwrócić uwagę na to, że umowa Hiszpana ze Śląskiem wygasa w czerwcu przyszłego roku, więc trwające okno jest ostatnią okazją na zarobek. - Erikiem interesują się czołowe kluby w Polsce, kilka klubów z Azji, a także kluby ze Europy Środkowej, które będą grały w europejskich pucharach. Jest tego sporo - mówił jakiś czas temu Sport.pl David Balda, dyrektor sportowy Śląska.

Exposito trafił do Śląska latem 2019 roku bez kwoty odstępnego z Las Palmas. W trakcie czterech sezonów zagrał 130 meczów dla Śląska, w których strzelił 39 goli i zanotował 18 asyst. Wcześniej reprezentował barwy Malagi, Rayo Cantabria oraz Cordoba CF. Odejście Exposito będzie oznaczało, że nominalnymi napastnikami w kadrze Śląska będą Caye Quintana, Patryk Szwedzik i Jakub Lutostański.