Oficjalnie. Lech ma nowego piłkarza. Grał przeciwko Messiemu i Mbappe

Lech Poznań zakończył poprzedni sezon na trzecim miejscu, co daje mu możliwość rywalizacji w el. Ligi Konferencji Europy. Zespół prowadzony przez Johna van den Broma rozpocznie zmagania w drugiej połowie lipca od dwumeczu w drugiej rundzie z Żalgirisem Kowno. Lech przechodzi spore zmiany przed startem nowych rozgrywek, bo w klubie nie ma Michała Skórasia, Lubomira Satki czy Pedro Rebocho. Następca Satki jest już znaleziony.

Lech Poznań ma nowego obrońcę. Ma doświadczenie w europejskich pucharach

O możliwym sprowadzeniu Mihy Blazicia Lech poinformował w środę 5 lipca, ogłaszając jego przylot do Polski na testy medyczne. Słoweniec, zgodnie z oczekiwaniami, przeszedł testy, więc nic nie stało na przeszkodzie do podpisania z Lechem dwuletniego kontraktu, ważnego do końca czerwca 2025 roku. - Dla mnie Lech to najważniejszy klub w Polsce, który ma wspaniałych kibiców. Śledziłem grę zespołu w zeszłym sezonie w europejskich pucharach czy rok wcześniej - mówił Blazić po podpisaniu umowy, który po testach dołączył do zespołu przebywającego na zgrupowaniu we Wronkach.

- Miha jest stoperem, który ma wzmocnić naszą linię defensywy. Przed nami długi sezon, wiele spotkań do rozegrania. Jest to doświadczony zawodnik z wieloma występami czy to w reprezentacji, czy to w europejskich pucharach. Cieszymy się na jego przybycie i liczymy na dobre występy - komentował Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha. Poza Blaziciem John van den Brom będzie miał do dyspozycji na tej pozycji Filipa Dagerstala oraz Antonio Milicia.

Warto dodać, że Blazić dołącza do Lecha bez kwoty odstępnego, ponieważ dostał zgodę na poszukiwanie nowego klubu po spadku z Ligue 1 z Angers. Dawniej występował w rodzimym FC Koper i NK Domzale, a także w Ferencvarosie, z którym rywalizował w rozgrywkach Ligi Mistrzów czy Ligi Europy. Dodatkowo jest reprezentantem Słowenii, dla której zagrał już 25 spotkań. Blazić jest trzecim transferem Lecha w letnim oknie. Wcześniej klub sprowadził Filipa Dagerstala z FK Chimki oraz Eliasa Anderssona z Djurgarden.