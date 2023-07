Rozbiórka Lechii trwa. Piłkarze uciekają, gdzie popadnie. Kolejni znaleźli nowe kluby

Po spadku z ekstraklasy drużyna Lechii Gdańsk będzie gruntownie przebudowana w kontekście rywalizacji w I lidze. Z gdańskiego klubu odeszli już Flavio Paixao, Łukasz Zwoliński, Marco Terrazzino, Rafał Pietrzak, Kristers Tobers, Jakub Kałuziński, Kevin Friesenbichler, Henrik Castegren, Michał Buchalik i Joel Abu Hanna. Ostatnimi zawodnikami odchodzącymi są z kolei Jarosław Kubicki, Michał Nalepa i Jakub Bartkowski, którzy rozwiązali swoje dotychczasowe umowy z klubem. Ten pierwszy podpisał kontrakt z Jagiellonią Białystok, a drugi i trzeci w czwartek znaleźli nowych pracodawców.

Kolejni piłkarze odchodzą z Lechii Gdańsk. Michał Nalepa zawodnikiem Zagłębia Lubin

A tym nowym pracodawcą Michała Nalepy będzie klub z ekstraklasy - Zagłębie Lubin. W czwartek pojawiło się oficjalne ogłoszenie, że Nalepa podpisał z Zagłębiem dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

30-letni Michał Nalepa w zeszłym sezonie był podstawowym piłkarzem Lechii Gdańsk, który jednak sporą część wiosny stracił przez kontuzję. W rozgrywkach 2022/23 rozegrał 23 mecze ligowe, w których strzelił dwa gole i zaliczył jedną asystę. W przeszłości reprezentował barwy także Wisły Kraków, Ruchu Radzionków, Bruk-Betu Termaliki Nieciecza i węgierskiego Ferencvarosu Budapeszt. Jego łączny bilans w ekstraklasie to 168 meczów, 12 goli i 4 asysty.

Nalepa jest z kolei czwartym letnim transferem Zagłębia Lubin. Wcześniej klub z Lubina wykupił z duńskiego Aarhus Dawida Kurminowskiego, a także pozyskał Damiana Dąbrowskiego (Pogoń Szczecin) i Marka Mroza (Resovia). Kolejni w kolejce do wzmocnienia Zagłębia są skrzydłowy Rakowa Częstochowa Mateusz Wdowiak, a także napastnik hiszpańskiego Leganes Juan Munoz. Zagłębie Lubin rozpocznie sezon 2023/24 w niedzielę 23 lipca, gdy zmierzy się u siebie z beniaminkiem rozgrywek - Ruchem Chorzów.

Jakub Bartkowski podpisał kontrakt z Wartą Poznań

Jakub Bartkowski, który w Lechii Gdańsk spędził z kolei tylko pół roku (16 meczów, gol i dwie asysty), został z kolei w czwartek nowym piłkarzem Warty Poznań, gdzie będzie miał za zadanie zastąpić na prawym wahadle Jana Grzesika, który odszedł do Radomiaka Radom. Bartkowski z Wartą podpisał dwuletni kontrakt po rozwiązaniu umowy z Lechią za porozumieniem stron.

Bartkowski w swojej karierze grał też dla Widzewa Łódź, Wigier Suwałki, Wisły Kraków oraz Pogoni Szczecin. Z Pogonią też dwukrotnie zdobywał brązowy medal w ekstraklasie. W najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrał w sumie 207 meczów, w których zdobył 7 bramek i 24 asysty.

Dla Warty, która nowy sezon rozpocznie 21 lipca meczem na własnym stadionie z Pogonią Szczecin, jest to trzecie letnie wzmocnienie po przyjściu chorwackiego napastnika Dario Vizingera (Jahn Regensburg) oraz młodego stopera Kacpra Przybyłki (Wisła Kraków).

Co więcej, wszystko wskazuje, że to nie koniec odejść z Lechii Gdańsk, bo kolejnymi zawodnikami w kolejce do odejścia są Dusan Kuciak, Mario Maloca i Maciej Gajos, ale oni jeszcze mają ważne kontakty z pierwszoligowcem.