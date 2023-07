Media: Gwiazdor Lecha ma dość i zażądał transferu! Pamięta, jak go potraktowano

Kristoffer Velde piłkarzem Lecha Poznań jest od półtora roku. W tym czasie przeszedł drogę od zawodnika wyszydzanego przez kibiców do gwiazdy zespołu, która często decyduje o przebiegu spotkania. Szczególnie dobrze Velde pokazał się w europejskich pucharach, co wpływa na zainteresowanie Norwegiem za granicą. On sam chce odejść - informuje Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.

