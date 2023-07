Wielkie zaręczyny w polskiej piłce. Była wicemiss Polski powiedziała "tak"

30-letni stoper Miha Blazić w czwartek 6 lipca przejdzie testy medyczne i jeśli wszystko będzie w porządku, zostanie nowym piłkarzem Lecha Poznań. Do tej pory piłkarz występował we francuskim zespole Angers SCO, który w ostatnim sezonie spadł z Ligue 1. Co, a może kto wypłynął na jego decyzję? Być może piękna Polka, z którą Blazic niedawno się zaręczył.

Nowy piłkarz Lecha zaręczył się z Weroniką Marzędą. To była wicemiss Polski

Weronika Marzęda zostanie nową WAG (z ang. Wives and Girlfriends, żony i dziewczyny piłkarzy - red.) ekstraklasy, choć sama niegdyś przyznała, że nie lubi takiego określania kobiet. - To jest dość dla mnie zabawne, że można tę dziewczynę traktować jako "coś"... Można o kimś pisać jako o aktorce, piosenkarce, ale nie o "dziewczynie piłkarza". Kimś, kto jest tak jakby podłączony i przypisany - mówiła modelka cytowana przez serwis "Pudelek".

W pierwszy weekend lipca para w mediach społecznościowych ogłosiła zaręczyny. W komentarzach fani rozpływali się nad urodą byłej wicemiss Polski z 2014 roku oraz gratulowali zakochanym podjęcia ważnej, życiowej decyzji. Ciekawe jest to, że Miha Blazić to nie jedyny piłkarz ekstraklasy, z którym Marzęda tworzyła związek. Przed laty spotykała się m.in. z Michałem Efirem - byłym zawodnikiem Legii Warszawa czy Ruchu Chorzów.

Życiowa partnerka nowego piłkarza Lecha prężnie rozwija swoją karierę w mediach społecznościowych. Jej konto na Instagramie śledzi ponad 100 tys. użytkowników, co w porównaniu do zasięgów jej przyszłego męża jest niemal dziesięciokrotnie lepszym wynikiem. Już niebawem Weronika Marzęda z pewnością zagości przy Bułgarskiej 17, aby wspierać ukochanego.