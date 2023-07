Fatum nad mistrzem Polski. To miało być wielkie wzmocnienie drużyny Rakowa

Raków Częstochowa przygotowuje się do pierwszego meczu nowego sezonu. Już we wtorek 11 lipca mistrzowie Polski rozegrają spotkanie z Florą Tallin w eliminacjach Ligi Mistrzów. Okres przygotowawczy nie należał jednak do najłatwiejszych dla częstochowian. Kontuzji nabawił się lider drużyny Ivi Lopez i nie zagra przez kilka miesięcy. Teraz kontuzjowany jest kolejny zawodnik.

Raków Częstochowa przekazał fatalne wiadomości. Obrońca kontuzjowany

W czwartek przed południem klub spod Jasnej Góry przekazał niepokojące wieści dotyczące jednego z nowych nabytków drużyny. "Podczas jednego z ostatnich treningów w Austrii Adnan Kovacević doznał urazu mięśniowego. Badanie wykazało naderwanie mięśnia płaszczkowatego" - czytamy w komunikacie.

Jak długo potrwa przerwa 29-letniego obrońcy? Według oficjalnej informacji Rakowa Kovacević ma wrócić do gry za około sześć tygodni. To oznacza, że można spodziewać się go na boisku w drugiej połowie sierpnia. Przegapi on więc nie tylko spotkania z Florą, ale też drugą i trzecią rundę eliminacji do europejskich pucharów, jeśli Raków się do nich zakwalifikuje.

Czwartek przyniósł więc dla Rakowa złe i dobre wiadomości. Oprócz kontuzji Kovacevicia wcześniej media poinformowały o tym, że John Yeboah ma trafić do drużyny mistrza Polski, co będzie sporym wzmocnieniem zespołu Dawida Szwargi. 23-letni piłkarz może zastąpić Iviego Lopeza.

Do pierwszego meczu Rakowa w Lidze Mistrzów zostało pięć dni. Początek meczu z Florą Tallin we wtorek 11 lipca o 20:00. Rewanż tydzień później. W międzyczasie częstochowianie powalczą także o Superpuchar Polski. Mecz z Legią Warszawa odbędzie się w sobotę 15 lipca o 20:10.