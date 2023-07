Media: Absolutny hit w ekstraklasie! Raków daje 1,5 mln euro. "Śmieszne pieniądze"

O tym, że John Yeboah może opuścić Śląsk Wrocław, mówiło się już od dawna. Zawodnik, podobnie jak Erik Exposito, wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Niedawno dyrektor sportowy Śląska David Balda w rozmowie z Jakubem Sewerynem ze Sport.pl potwierdził, że sprzedaż jest możliwa. - Johna Yeboaha chcą kluby z czołowych lig europejskich, ale jeszcze wszystko może się wydarzyć - przekazał.

John Yeboah odchodzi. Wzmocni Raków Częstochowa

W czwartek stało się jasne, że 23-latek nie będzie w kolejnym sezonie występował w Śląsku. Marcin Torz z "Super Expressu" przekazał na Twitterze, że zawodnik trafi do Rakowa. "Śląsk dostanie za niego 1,5 miliona euro plus bonusy" - poinformował. Dziennikarz przekazał też, że Yeboah nie chciał dłużej grać we Wrocławiu, a innych ofert na stole nie było.

Doniesienia Marcina Torza bardzo szybko potwierdził Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. "Kwestia badań medycznych. Jeśli na ostatniej prostej nic się nie wydarzy, 23-latek zostanie zawodnikiem mistrza Polski" - przekazał. Wiele wskazuje na to, że do podpisania umowy może dojść jeszcze w czwartek lub w piątek.

Na jakiej pozycji w Rakowie będzie występował Yeboah? Niewykluczone, że zastąpi on na "10" kontuzjowanego Iviego Lopeza. Przypomnijmy, że lidera zespołu mistrza Polski czeka bardzo długa przerwa w grze spowodowana kontuzją.

Yeboah w ubiegłym sezonie rozegrał łącznie 36 spotkań, w których zdobył 13 bramek i zanotował dwie asysty. Wcześniej występował także w Niemczech i Holandii.