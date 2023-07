Transferowy niewypał Legii może odejść do innego klubu ekstraklasy

Makana Baku trafił do Polski w 2021 roku, kiedy Warta Poznań wypożyczyła go z niemieckiego Kiel. Po półrocznym pobycie piłkarz powrócił jednak do Niemiec, zostawiając po sobie w Polsce bardzo dobre wrażenie. Wystąpił przecież w 13 meczach Ekstraklasy, w których strzelił sześć goli i zanotował dwie asysty. Po krótkiej przygodzie w tureckim Goztepe związał się z Legią Warszawa. I choć wiązano z nim bardzo duże nadzieje, to zdecydowanie rozczarowuje zarówno kibiców, jak i władze klubu. Z tego powodu zaczęto spekulować o potencjalnym transferze.

Makana Baku może odejść w Legii. Zainteresowanie piłkarzem wyraża Pogoń Szczecin

Legia ma jasny cel na najbliższy sezon, którym jest zdobycie mistrzostwa Polski. Chciałaby również obronić tytuł w Pucharze Polski, a ponadto dobrze zaprezentować się w europejskich pucharach. Przybycie Marca Guala oraz Patryka Kuna ma w tym znacząco pomóc, natomiast może zaprzepaścić szanse na grę Baku.

Nowe informacje w jego sprawie przekazał w środę WP SportoweFakty. Zdaniem portalu zainteresowanie piłkarzem cały czas przejawiają kluby z Belgii, Kataru oraz Niemiec. Ponadto jego sytuację ma rzekomo monitorować Pogoń Szczecin. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że 25-latek pozostanie w zespole wicemistrzów Polski, zwłaszcza że przebywał ostatnio z drużyną na zgrupowaniu w Austrii.

Baku rozegrał w ubiegłym sezonie w barwach Legii 27 meczów, w których nie udało mu się jednak trafić do siatki. Jego aktualna wartość rynkowa według portalu Transfermarkt wynosi 400 tys. euro.

Legia rozegrała we wtorek ostatni sparing w Austrii, w którym pokonała uczestnika tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. W środę piłkarze Kosty Runjaicia wracają do Polski, gdzie zakończą przygotowania do nadchodzących rozgrywek. Już w sobotę 15 lipca czeka ich pierwsze ważne wyzwanie, ponieważ w finale Superpucharu Polski zmierzą się z Rakowem Częstochowa.