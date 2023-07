Imponujące zwycięstwo Legii w sparingu. Ograli uczestnika Ligi Mistrzów

Legia Warszawa zakończyła ubiegły sezon ekstraklasy na drugim miejscu w tabeli, tuż za Rakowem Częstochowa. Ponadto sięgnęła po Puchar Polski. Nie miała okazji rywalizować w europejskich pucharach, ale zmieni się to już za kilka tygodni. Okres przygotowawczy warszawskiego klubu do nadchodzących rozgrywek rozpoczął się jakiś czas tematu i wszystko na ten moment idzie zgodnie z planem.

Do tej pory piłkarze Kosty Runjaicia mieli okazję zagrać w trzech sparingach i we wszystkich odnieśli pewne zwycięstwa. Najpierw pokonali Lechię Gdańsk 3:1, następnie rozbili rumuńskie Botosani 5:0, a w sobotę wygrali z Karabachem po golach Macieja Rosołka i Juergena Elitimego 2:0. We wtorek zmierzyli się z mistrzem Austrii zespołem Red Bull Salzburg.

Pewne zwycięstwo Legii z zespołem Red Bull Salzburg. Obrońcy bohaterami sparingu

Legia rozpoczęła sparing z trzema nowymi nabytkami w podstawowym składzie. Od pierwszej minuty na murawie pojawili się Marc Gual, Patryk Kun oraz bohater meczu z Karabachem Juergen Elitim. Na ławce w drużynie austriackiej spotkanie rozpoczął Kamil Piątkowski.

Początek należał zdecydowanie do piłkarzy Kosty Runjaicia, którzy wyraźnie przejęli inicjatywę. Bardzo aktywni byli przede wszystkim Josue oraz Patryk Kun. Brakowało jednak klarownych sytuacji. Pomimo znacznie większego posiadania piłki Legii oraz sporej liczby rzutów rożnych oba zespoły schodziły na przerwę przy wyniku 0:0. Od 46. minuty na boisku pojawiło się trzech rezerwowych, w tym kolejny nowy zawodnik wicemistrzów Polski Radovan Pankov. Cały czas brakowało jednak konkretnych okazji z obu stron.

Sytuacja zmieniła się dopiero w 63. minucie, kiedy na boisku pojawił się Ernest Muci. Albańczyk wprowadził bardzo dużo energii w poczynania warszawskiego klubu. W 66. minucie bardzo dobre dośrodkowanie Partyka Kuna wykorzystał Rafał Augustyniak. Obrońca najpierw nie trafił w piłkę, ale później wygrał pojedynek z rywalem i umieścił piłkę w siatce. Trzynaście minut później świetnym podaniem do Kuna popisał się właśnie Muci. Były pomocnik Rakowa wbiegł w pole karne i posłał futbolówkę wprost na głowę Maika Nawrockiego, który podwyższył rezultat. Do końca meczu wynik nie uległ już zmianie.

Legia Warszawa powróci z obozu w Austrii w środę 5 lipca. Pierwszy ważny sprawdzian czeka ją w sobotę 15 lipca, kiedy zmierzy się w finale Superpucharu Polski z Rakowem Częstochowa.

Legia Warszawa - RB Salzburg 2:0 (66' Augustyniak, 73' Nawrocki)

Legia: Tobiasz (46' Hładun) - Nawrocki, Augustyniak (81' Rose), Jędrzejczyk (46' Pankov) - Wszołek (63' Muci), Slisz (73' Sokołowski), Elitim (73' Mustafajew), Kun (73' Rejczyk) - Josue (63' Baku), Gual (63' Rosołek), Kramer (46' Pekhart)