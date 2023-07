Rzecznik Lecha wydał specjalne oświadczenie ws. gwiazdora. Musiał. "Koniec"

Lech Poznań ma za sobą udany sezon, w którym udało mu się zająć trzecie miejsce w lidze oraz awansować do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Jedną z wyróżniających się postaci był Kristoffer Velde, który wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym.

Lech Poznań odpowiedział na plotki o odejściu Kristoffera Velde. "Wszystkie zapytania ucięte"

We wtorek włoski dziennikarz Fabrizio Romano poinformował, że Norweg znalazł się na liście życzeń Besiktasu, czyli 16-krotnego mistrz Turcji. Nie podano, jaka mogłaby być suma odstępnego, ale zapewne byłoby to znacznie więcej niż 1,1 miliona euro, za jakie poznaniacy wykupili skrzydłowego z Haugesund.

Doniesienia te wywołały spore poruszenie wśród osób związanych z Lechem. W związku z tym odniósł się do nich Maciej Henszel, rzecznik prasowy klubu. "Jest spore zainteresowanie Kristofferem Velde i dużo zapytań, ale wszystkie ucięte przez Lecha. Klub nie jest zainteresowany sprzedażą Norwega w tym okienku. Najwcześniej temat możemy rozważać za rok, po kolejnym udanym sezonie skrzydłowego w Kolejorzu. Koniec oświadczenia" - napisał na Twitterze.

Jeden ważny skrzydłowy już odszedł z Lecha Poznań

Odejście Velde byłoby problematyczne dla Lecha, który sprzedał już Michała Skórasia do Club Brugge, a teraz mógłby stracić drugiego podstawowego skrzydłowego. Co prawda bardzo realne jest pozyskanie Alego Gholizadeha z belgijskiego Charleroi za około 1,8 miliona euro, tyle że aktualnie leczy on kontuzję i do gry byłby gotowy dopiero za kilka tygodni.

Krisstofer Velde jest zawodnikiem Lecha Poznań od stycznia 2022 roku. W jego barwach rozegrał 58 meczów, strzelił 16 goli i zanotował osiem asyst. Dobrymi występami w ostatnim sezonie zapracował na powołanie do reprezentacji Norwegii, w której zadebiutował w spotkaniu eliminacji Euro 2024 z Cyprem (3:1). Jego kontrakt z Lechem obowiązuje do końca czerwca 2025 r.