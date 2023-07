Zaczęło się. Legia na starcie ekstraklasy przekłada mecz. Wniosek przyjęty

Początek sezonu dopiero za kilka tygodni, ale Legia już szykuje się do pierwszych spotkań. We wtorek 4 lipca warszawski klub zagra sparing przeciwko RB Salzburg. Za to już 15 lipca wicemistrzowie kraju rozpoczną sezon starciem w Superpucharze Polski z Rakowem Częstochowa.

Pierwszą kolejkę Ekstraklasy Legia rozegra 21 lipca. Wtedy warszawianie zmierzą się z beniaminkiem ŁKS-em Łódź. 27 lipca rozegrają pierwszy mecz z kazachskim Ordabasy Szymkent. I to właśnie z powodu tego dwumeczu Legia poprosiła Ekstraklasę o przełożenie spotkania drugiej kolejki przeciwko Cracovii. O tym, że tak może się stać, informowaliśmy już kilka dni temu.

Pierwotnie wyjazdowy dla Legii mecz z Cracovią miał się odbyć w niedzielę 30 lipca, a więc zaledwie trzy dni po pierwszym spotkaniu z Ordabasy Szymkent i tylko cztery dni przed zaplanowanym starciem rewanżowym. O dodatkowych trudnościach spowodowanych podróżą Legii opowiedział Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA.

- Wniosek Legii jest oczywiście uzasadniony powstałymi komplikacjami z powrotem z Kazachstanu do Polski. Przez brak możliwości przelotu nad Ukrainą i Rosją podróż legionistów znacząco się wydłuży - przyznał.

Każdemu klubowi Ekstraklasy grającemu w europejskich pucharach przysługuje możliwość przełożenia dwóch meczów ligowych w trakcie trwania eliminacji. Dotyczy to jednego spotkania z pierwszych trzech rund oraz jednego starcia z fazy play-off.

Przełożenie meczu Legii z Cracovią oznacza też zmiany dla innych klubów Ekstraklasy. Na godzinę 15:00 w niedzielę został przesunięty mecz Stali Mielec z Piastem Gliwice, który pierwotnie odbyłby się w poniedziałek. Została też zmieniona godzina rozpoczęcia niedzielnego spotkania Pogoni Szczecin z Widzewem Łódź, które wystartuje o godzinie 20:00.