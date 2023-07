Kolejny transfer beniaminka ekstraklasy. Wielki powrót po ośmiu latach

Po zakończeniu sezonu 2022/2023 Filip Starzyński wygasł kontrakt i postanowił się rozstać z Zagłębiem Lubin, w którym występował od 2016 roku. Wówczas na Dolny Śląsk trafił z belgijskiego Lokeren. W barwach "Miedziowych" wystąpił w 254 meczach. Zdobył 56 bramek i zanotował 53 asysty.

Kolejny transfer beniaminka ekstraklasy. Starzyński po ośmiu latach wrócił do Ruchu.

Filip Starzyński postanowił ponownie związać się z Ruchem Chorzów. 32-latek występował już w barwach "Niebieskich" w latach 2009-2015. To właśnie z tego klubu wyjechał na zachód, lecz w Belgii grał raptem pół roku. Z beniaminkiem ekstraklasy jako wolny zawodnik podpisał dwuletni kontrakt.

- Bardzo się cieszę, że wracam do Ruchu, w którym się piłkarsko wychowałem i gdzie wypłynąłem na szerokie wody. Mam duży sentyment do tego miejsca i tego klubu. Chciałbym dać drużynie jak najwięcej, dlatego skupiam się już na boisku i czekam niecierpliwie na start sezonu - powiedział Starzyński w rozmowie z oficjalną stroną "Niebieskich". Do Chorzowa wrócił po ośmiu latach.

32-latek przez lata był czołowym graczem w polskiej lidze. Dobra dyspozycja w Zagłębiu pozwoliła mu załapać się nawet do kadry na mistrzostwa Europy we Francji w 2016 roku. Zagrał w nich jedną minutę w spotkaniu grupowym z Ukrainą. W reprezentacji Polski zagrał cztery spotkania i zdobył jedną bramkę. Miniony sezon był jego najsłabszym w ostatnich latach. Mimo że był podstawowym zawodnikiem Zagłębia i zanotował na murawie ponad dwa tysiące minut, strzelił tylko jednego gola oraz zaliczył dwie asysty.

To już dziewiąty transfer beniaminka ekstraklasy w letnim oknie transferowym. Wcześniej wypożyczyli Juliusza Letniowskiego z Widzewa oraz Wiktor Długosza z Rakowa. Ponadto jako wolni zawodnicy kontrakt z Ruchem podpisali m.in. Mateusz Bartolewski z Zagłębia czy Dominik Steczyk, który w przeszłości grał w Piaście Gliwice.