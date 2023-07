Rozwiązał kontrakt z Lechią, ale zostaje w ekstraklasie. To już piąty transfer

Jagiellonia Białystok nie zwleka na rynku transferowym. Białostocki klub latem dokonał już czterech transferów, sprowadzając dwóch Hiszpanów z Ponferradiny - stopera Adriana Diegueza i napastnika Jose Naranjo, angolskiego napastnika Afimico Pululu z niemieckiego Greuther Fuerth, a także młodzieżowca w osobie wahadłowego Stali Rzeszów Dominika Marczuka.

Ale to nie wszystko, bo w tym tygodniu Jagiellonia planuje wzmocnić się jeszcze jednym piłkarzem. Będzie to środkowy pomocnik Jarosław Kubicki, który ostatnio reprezentował barwy Lechii Gdańsk. Jak dowiedział się Sport.pl, 27-letni zawodnik po rozwiązaniu w poniedziałek kontraktu z Lechią ma udać się do Białegostoku na zaplanowane na wtorek testy medyczne i jak one zakończą się pozytywnie, podpisze z Jagiellonią dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok.

27-letni Jarosław Kubicki reprezentował dotąd barwy zaledwie dwóch klubów - Zagłębia Lubin, a także Lechii Gdańsk, do której przeszedł latem 2018 roku. W obu klubach rozegrał łącznie 241 meczów w ekstraklasie, w których strzelił 15 goli i zaliczył 14 asyst. Jego bilans z ubiegłego sezonu, zakończonego spadkiem Lechii do I ligi, to 31 spotkań, 2 gole i 2 asysty.

Z Lechią zdobywał w 2019 roku Puchar Polski i Superpuchar, ponadto zarówno z Lechią (w 2019 roku), jak i Zagłębiem (2016) był w stanie zająć trzecie miejsce w ekstraklasie.

W Białymstoku Kubicki będzie rywalizował o miejsce w środku pola z Tarasem Romanczukiem, Nene, Michalem Sackiem czy Oliwierem Wojciechowskim. Jego transfer ma być ostatnim w najbliższych tygodniach dokonanym przez Jagiellonię. Według pierwotnego planu białostocki klub miał pozyskać jeszcze środkowego obrońcę, ale to nastąpi już w dalszej części okienka transferowego, jeśli okaże się, że na innych pozycjach nie będzie pilnej potrzeby ściągnięcia nowego piłkarza.

Jagiellonia Białystok rozpocznie nowy sezon ekstraklasy 22 lipca, gdy zmierzy się na wyjeździe z mistrzem Polski Rakowem Częstochowa.